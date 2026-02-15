Ramadan 2026. Pois chiches et lentilles: voici les prix au marché de gros de Casablanca

À l’approche du mois sacré de ramadan, les marchés de gros de Casablanca commencent à s’ajuster à la demande, entres autres en ce qui concerne les légumineuses, ingrédients incontournables de la harira marocaine. À la halle aux grains de Casablanca, l’offre est globalement disponible, même si la fréquentation reste encore timide.

Selon Aziz Ouatiq, délégué syndical de la halle, les lentilles et les pois chiches, piliers de la consommation durant le ramadan, sont présents en grande quantité sur le marché. «Les lentilles se vendent actuellement entre 7 et 7,5 dirhams le kilo, tandis que les pois chiches sont proposés à partir de 6 dirhams», précise-t-il.

En revanche, le riz connaît une légère tension sur l’offre, ce qui impacte les prix. «L’offre du riz est en baisse sur les marchés, ce qui explique une hausse des prix, situés entre 7 et 8,5 dirhams le kilo en gros», ajoute-t-il.

Côté affluence, le responsable syndical se veut toutefois optimiste. Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont freiné les déplacements des consommateurs, mais la tendance devrait rapidement s’inverser. «Les gens hésitent encore à sortir à cause du mauvais temps, mais à mesure que le ramadan approche, la demande va forcément augmenter», anticipe-t-il.

De son côté, Najib Tahiri, vendeur, nuance les prix en fonction de la qualité et du calibre des produits. Les pois chiches se négocient entre 10 et 20 dirhams le kilo, tandis que les lentilles importées du Canada sont vendues entre 8 et 10 dirhams, selon leur qualité. Quant aux haricots blancs, moins prisés durant le mois de ramadan, ils sont actuellement proposés à 15 dirhams le kilo.

À quelques jours du début du mois sacré, les professionnels du secteur s’attendent ainsi à une nette reprise de l’activité, portée par la montée progressive de la demande des ménages.