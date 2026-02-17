Ramadan 2026: l’Office National des Chemins de Fer réajuste ses horaires

Afin de s’aligner sur les horaires administratifs et d’épouser le rythme de vie des citoyens durant le mois sacré, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) déploie un dispositif de circulation renforcé. Ce programme a été stratégiquement conçu pour fluidifier les flux de voyageurs, en particulier lors des pics d’affluence précédant et suivant la rupture du jeûne.

L’offre de la grande vitesse s’articule autour de 22 trains quotidiens. La grille horaire privilégie une cadence soutenue durant les fenêtres de forte affluence, notamment de 7h00 à 10h00 et de 12h00 à 17h00. Pour répondre à la demande post-iftar, un départ supplémentaire est programmé à 22h00 au départ de Tanger et de Casa-Voyageurs. Par ailleurs, afin de faciliter les retours de week-end, un train spécial circulera chaque dimanche à 21h00. Ce dispositif permet d’accroître la capacité globale tout en garantissant un confort optimal sur les créneaux les plus sollicités.

Sur l’axe névralgique Casa Port–Rabat, la cadence est maintenue à un train toutes les 30 minutes, du lundi au vendredi, de 6h15 à 18h05. Pour assurer la continuité du service en soirée, des liaisons additionnelles sont activées entre 20h22 et 22h02. Concernant les liaisons vers El Jadida et Settat, l’Office prévoit un départ par heure durant les périodes de pointe, complété par un service nocturne pour offrir davantage de flexibilité aux usagers.

Parallèlement, la desserte de l’Aéroport Mohammed V maintient sa cadence habituelle avec une fréquence d’un train par heure entre 5h40 et 22h55, garantissant ainsi aux voyageurs une connectivité constante et fiable tout au long de la journée. Le réseau Al Atlas n’est pas en reste puisque le dispositif prévoit la circulation quotidienne de 52 trains, dont 22 liaisons sur l’axe structurant Fès – Casablanca – Marrakech programmées entre 4h30 et 17h30. Cette offre se voit renforcée par une densification des départs en milieu de journée, tandis que sur les autres lignes du Royaume, des ajustements horaires ciblés ont été opérés pour s’accorder parfaitement aux impératifs de mobilité et aux spécificités du mois sacré.