Rabat: sport, promenade et détente au parc Moulay Hassan avant le ftour

Le parc Moulay Hassan de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/03/2026 à 10h00

VidéoLe parc Moulay Hassan de Rabat, espace vert moderne de 32 hectares, accueille quotidiennement des milliers de visiteurs, surtout à quelques heures du ftour durant le mois de Ramadan.

Inauguré en 2018 près de Bab Zaer, il compte des terrains de football, de basket-ball et de volley-ball, un mur d’escalade, des skateparks, une fontaine musicale et des aires de jeux. Le parc organise par ailleurs des compétitions de football pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans.

Des chefs de famille, interrogés par Le360, qualifient ce parc de «magnifique», où les enfants, les jeunes et les adultes se détendent au milieu de la nature, tandis que d’autres pratiquent le sport. «L’endroit construit par la wilaya est bien entretenu et sécurisé», soulignent-ils.

Le parc est situé entre l’avenue Imam Malik et l’avenue Mohammed VI, agissant comme un véritable poumon vert pour la ville. Ses infrastructures comprennent également un amphithéâtre et des allées de promenade aménagées. Cet espace est ainsi idéal pour les familles, les promeneurs et les sportifs, et accueille également des événements culturels.

