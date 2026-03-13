Rabat. Autonomie, dignité, insertion: rencontre avec les pensionnaires du Centre Hadaf pour déficients mentaux

Dans la cuisine pédagogique du Centre Hadaf à Rabat, une jeune femme en situation de handicap mental apprend le métier de la restauration dans le cadre de sa formation.(Y.Mannan/Le360).

Inauguré à Rabat le 6 avril 2017 dans le cadre d’un programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Centre socioprofessionnel a pour vocation de favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes filles et des adultes de plus de 17 ans en situation de handicap mental.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier, l’établissement a organisé une rencontre dédiée à ses bénéficiaires. L’événement a offert aux pensionnaires l’opportunité d’exprimer leurs aspirations professionnelles et de rappeler l’importance du respect des droits des femmes. «Cette journée permet à chacune d’entre elles de parler de son désir d’insertion professionnelle et de ses attentes en matière de reconnaissance des droits des femmes», explique Amina Mseffer, présidente de l’Association Hadaf.

Parmi les bénéficiaires, Loubna Mseffer, atteinte de troubles de la vision, considère cette célébration comme une occasion de valoriser ses capacités et de rappeler l’importance de l’égalité des droits. Passionnée de musique, elle nourrit l’ambition de devenir musicienne.

Bouchra Bensghir, directrice du centre, rappelle que la structure trouve ses origines dans l’engagement de parents d’enfants en situation de handicap mental. «L’association a été fondée en 1997 par des familles désireuses de créer un cadre d’accompagnement adapté. Elle a par la suite été reconnue d’utilité publique», précise-t-elle.

Aujourd’hui, le centre accueille 87 bénéficiaires auxquels il propose un ensemble de formations et d’ateliers visant à renforcer leur autonomie, préserver leur dignité et faciliter leur insertion socioprofessionnelle.

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Située dans le quartier Hay Nahda à Rabat, la structure comprend un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol abritant plusieurs ateliers de formation. Le centre dispose également d’une cuisine pédagogique et d’un restaurant ouvert au public en semaine. Les repas et le service y sont assurés par les jeunes en situation de handicap mental, encadrés par des formateurs spécialisés.

Dans un précédent reportage, Le360 soulignait que «dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les visiteurs peuvent découvrir une cuisine raffinée et variée, préparée avec soin par une équipe de jeunes apprentis cuisiniers et serveurs en situation de handicap mental, aussi motivés que déterminés».

L’Association Hadaf s’est donné pour mission d’offrir «un environnement favorable au développement personnel et professionnel des personnes en situation de handicap mental léger ou modéré». Pour ce faire, le centre met à la disposition des bénéficiaires plusieurs ateliers de formation, notamment en confection artisanale de bijoux, couture, composition florale et initiation à l’informatique.

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Placée sous la tutelle du secrétariat d’État chargé des personnes en situation de handicap, la structure vise à préparer les jeunes à la vie active. Les bénéficiaires peuvent ainsi percevoir une rémunération symbolique issue de la commercialisation de leurs réalisations.

À travers ses actions, l’association apporte également un soutien aux familles et plaide pour une meilleure reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, tout en favorisant leur réadaptation et leur inclusion durable dans la société et sur le marché du travail.