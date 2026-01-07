Société

Produits aphrodisiaques vendus en ligne: de graves risques pour la santé

Revue de presseDes produits aphrodisiaques sont vendus sur internet sous différentes appellations attrayantes, induisant en erreur les consommateurs et mettant en danger leur santé, avertit l’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur, relaie le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Le 07/01/2026 à 19h07

L’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur vient de mettre en garde les acheteurs sur internet sur les dangers pour leur santé de la consommation de produits aphrodisiaques, vendus sous différentes appellations attrayantes, sans qu’aucune autorisation n’ait été délivrée aux vendeurs par les autorités compétentes.

La publicité de ces produits proposés sur internet laisse croire aux acheteurs qu’ils contribuent à l’amélioration de leurs performances sexuelles, indique le président de l’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur, qui a enregistré une conversation qu’il a eue avec l’un des vendeurs de ces stimulants.

D’après les sources d’Assabah de ce jeudi 8 janvier, «le vendeur prétend dans sa discussion avec le président de l’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur que les stimulants seraient fabriqués à base de produits naturels sahraouis et seraient autorisés par les autorités».

Selon le quotidien, «il n’a pas pu expliquer la recette et présenter des documents administratifs et sanitaires expliquant la légalité de son commerce». De plus, précise Assabah, «l’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur a demandé au vendeur de lui présenter l’autorisation de mise en vente de ces stimulants ainsi que les analyses du laboratoire et le numéro d’enregistrement médical agréé», des données essentielles pour la protection des consommateurs.

Piégé par ces questions posées par le président de l’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur, le vendeur a préféré raccrocher brutalement, puis carrément disparaître d’internet, indique le quotidien, ce qui permet de confirmer qu’il s’agit bel et bien là d’une arnaque. Le président de l’Observatoire Marocain de Protection du Consommateur appelle en conséquence les acheteurs à se méfier de la vente sur internet de ce type de produits, et a indiqué au quotidien avoir entrepris des démarches judiciaires et alerté les autorités.

