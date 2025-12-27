Prix Pritzker et sommité mondiale, Alejandro Aravena offre une masterclass sur l’architecture sociale à l’UPF

L’Université privée de Fès donne le coup d’envoi de son année académique avec Alejandro Aravena, architecte chilien de renommée internationale. (Y.Jaoual/Le360)

L’Université privée de Fès (UPF) a donné le coup d’envoi de son année académique avec une conférence inaugurale de haut niveau, marquée par la présence d’Alejandro Aravena, architecte chilien de renommée internationale et lauréat du Prix Pritzker 2016. Une rencontre exceptionnelle qui a placé l’architecture, la ville et l’humain au cœur des réflexions.

Organisée le jeudi 25 décembre 2025, cette conférence s’inscrit dans le programme académique de l’UPF et s’adresse aussi bien à la communauté universitaire qu’aux étudiants et professionnels intéressés par les enjeux contemporains de l’architecture et des politiques de l’habitat. Elle a permis de créer un espace d’échange autour des nouvelles manières de concevoir la ville.

Intitulée «Studio Elemental: Travaux récents, logement incrémental et design participatif», l’intervention a été consacrée aux orientations développées par Studio Elemental, le cabinet fondé par Alejandro Aravena, reconnu pour ses approches innovantes en matière de logement social et de conception urbaine.

Le logement incrémental au cœur des débats

Au centre de la conférence, les projets de logements incrémentaux ont retenu une attention particulière. Cette approche consiste à concevoir des habitats évolutifs, permettant aux occupants d’adapter progressivement leur logement en fonction de leurs besoins et de leurs capacités financières.

Alejandro Aravena est revenu sur plusieurs réalisations emblématiques illustrant cette philosophie, qui vise à concilier contraintes budgétaires, qualité architecturale et dignité des habitants. Ces projets ont contribué à renouveler les réflexions sur le logement social dans de nombreux contextes à travers le monde.

L’architecte a également insisté sur l’importance de solutions simples, adaptables et ancrées dans les réalités locales, capables de répondre aux défis contemporains liés à l’urbanisation accélérée et à la durabilité des villes.

Le design participatif comme méthode de conception

La conférence a également mis en lumière les principes du design participatif, une démarche qui associe les futurs usagers aux différentes étapes de la conception architecturale et urbaine. Cette méthode vise à mieux intégrer les réalités sociales, économiques et territoriales des populations concernées.

À travers des cas concrets, Alejandro Aravena a montré comment cette approche permet d’aboutir à des projets plus justes, plus appropriables et mieux acceptés par les communautés. Pour Studio Elemental, l’architecture devient ainsi un outil de médiation entre les besoins humains et les contraintes techniques.

Cette vision engagée de la pratique architecturale a trouvé un écho particulier auprès du public, en mettant en avant une architecture qui place l’humain, l’usage et la responsabilité sociale au centre du processus de création.

Regards croisés et échanges culturels

À cette occasion, Alejandro Aravena a souligné le caractère particulier de sa première visite au Maroc. Il a évoqué l’hospitalité du pays, la richesse de son architecture et les enseignements tirés de l’observation de la ville, qu’il considère comme autant de leçons à partager.

L’architecte a également rappelé l’ampleur du besoin mondial en logements décents et la complexité de cette problématique, qui nécessite des connaissances, du dialogue et des rencontres comme celle organisée à l’UPF. Il a insisté sur l’importance du déplacement et de l’échange pour élargir les horizons et nourrir la réflexion architecturale.

De son côté, Mustapha Akalay Nasser, directeur de l’École supérieure des métiers de l’architecture et du bâtiment à l’Université privée de Fès, a salué la venue d’une figure majeure de l’architecture mondiale. Il a qualifié Alejandro Aravena de «véritable icône», soulignant à la fois son rayonnement international, sa modestie et les succès récents de son cabinet dans de grands concours internationaux.

Une université qui joue «dans la cour des grands»

Pour l’Université privée de Fès, cette conférence inaugurale marque une étape importante dans son positionnement académique. La présence d’un lauréat du Prix Pritzker, souvent comparé au prix Nobel de l’architecture, témoigne de l’ambition de l’établissement de s’inscrire dans les grands débats internationaux.

Mustapha Akalay Nasser a également mis en avant la fierté partagée autour de la victoire marocaine à la Coupe du Monde U20 au Chili, saluée par l’architecte chilien lui-même, renforçant ainsi la dimension symbolique et culturelle de cette rencontre.

En ouvrant son année académique sous le signe de l’excellence et de l’engagement, l’Université privée de Fès affirme sa volonté de former des professionnels conscients des enjeux sociaux, urbains et humains qui façonnent l’architecture et la ville de demain.