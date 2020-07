© Copyright : DR

Les familles des pensionnaires de l’ensemble des établissements pénitentiaires seront autorisées à leur apporter des denrées alimentaires dès le deuxième jour de l’Aïd Al-Adha, annonce ce vendredi la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

"Compte tenu des conditions exceptionnelles actuelles qui requièrent la prise d’une série de précautions et de mesures préventives pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, les familles des pensionnaires dans l’ensemble des établissements pénitentiaires seront autorisées à apporter des denrées alimentaires dès le deuxième jour de l’Aïd Al-Adha", indique la DGAPR dans un communiqué, précisant que cette autorisation est également valable durant les jours programmés pour chaque établissement pénitentiaire.

Les familles seront uniquement autorisées à remettre le panier des denrées à leurs proches parmi les pensionnaires, sans visites, ni dépôt d’argent, d'habits ou d’autres objets, souligne la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’avènement de l’Aïd Al-Adha et conformément à la décision de la DGAPR d’exclure les célébrations religieuses de l’interdiction du dépôt de panier, eu égard à l’importance de cette occasion et de ses impacts, à la fois sur le moral des pensionnaires et sur la préservation des relations et des liens familiaux.

Les établissements pénitentiaires offriront toutes les facilités nécessaires aux pensionnaires pour prendre contact avec leurs familles en vue de les informer du rendez-vous prévu et des conditions nécessaires pour apporter le panier, indique aussi le communiqué.

La DGAPR appelle l’ensemble des familles des pensionnaires à adhérer de manière sérieuse et responsable à cette opération et de participer de façon effective à sa réussite, dans le strict respect des mesures préventives contre le Covid-19 et ce, pour la sécurité sanitaire de la population carcérale.