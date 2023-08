Prison locale d’Oujda: la DGAPR réfute les allégations de l’épouse d’un détenu

Le siège de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Dans une mise au point, la DGAPR a indiqué que le détenu avait bénéficié, alors qu’il séjournait à la prison locale de Ras El Ma à Fès, de plusieurs examens médicaux dispensés à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, dans les spécialités de gastro-entérologie et d’ophtalmologie, ajoutant qu’après son transfert à la prison locale d’Oujda, il a bénéficié de 14 examens médicaux au sein de la prison et 5 examens médicaux spécialisés dans l’hôpital local.

Le détenu est connu pour mauvaise conduite, note la DGAPR, précisant qu’il avait déjà fait l’objet de deux décisions disciplinaires, alors qu’il bénéficie de tous les droits garantis par la loi, y compris les soins médicaux, la récréation et la nourriture.