Pour la 2ème année consécutive, l’Université Hassan II de Casablanca intègre le classement de Shanghai

L’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) confirme son rayonnement académique et scientifique. Pour la deuxième année consécutive, elle figure dans l’édition 2025 du prestigieux classement de Shanghai, considéré comme l’un des palmarès internationaux les plus reconnus dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Publié chaque année par la Shanghai Ranking Consultancy, le classement mondial des universités (Academic Ranking of World Universities – ARWU) recense les 1.000 établissements les plus performants au niveau international, rappelle un communiqué de l’établissement. Dans son édition 2025, l’UH2C figure dans la tranche 901ème–1000ème, confirmant ainsi son rôle central dans le paysage de l’enseignement supérieur marocain. Déjà présente dans ce classement en 2024, l’université voit cette distinction comme le reflet d’une dynamique continue d’amélioration et d’ouverture à l’international.

L’UH2C demeure la seule université marocaine à figurer dans ce classement de référence. Une singularité qui traduit à la fois la qualité de son projet institutionnel et la volonté affirmée de hisser l’université marocaine dans la compétition internationale. Cette présence récurrente met également en lumière les efforts soutenus menés depuis plusieurs années pour améliorer la recherche, la formation et la gouvernance.

Une distinction en sciences biologiques

Si l’université se distingue dans le classement global, elle brille tout particulièrement dans le domaine des sciences biologiques, où elle figure au rang 301ème–400ème mondial. «Cette performance atteste de la qualité de la recherche menée dans des disciplines à fort impact sociétal et témoigne du dynamisme de ses équipes pédagogiques et scientifiques», souligne le communiqué.

La reconnaissance internationale de l’UH2C ne se limite pas aux classements institutionnels. Deux de ses enseignants-chercheurs, le Pr Abdessalam Houmada et le Pr Idriss Benchekroun, se sont illustrés en intégrant le palmarès des 200 meilleurs chercheurs mondiaux, établi par l’AD Scientific Index 2025.

Lire aussi : Enseignement supérieur: voici les 10 meilleures universités africaines, selon le World University Rankings de Times Higher Education

La présidence de l’UH2C a tenu à saluer l’engagement de l’ensemble des composantes de la communauté universitaire. Gouvernance, doyens, enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique, sans oublier les étudiants, tous ont contribué à ce succès collectif. Les partenariats nationaux et internationaux, noués au fil des années, ont également joué un rôle clé dans cette réussite.

«Ce classement n’est pas une fin en soi, mais un jalon dans notre démarche continue d’amélioration et de rayonnement. Il reflète les efforts soutenus de toute notre communauté universitaire et illustre la capacité du Maroc à se positionner dans l’espace mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous poursuivrons avec détermination nos actions pour renforcer la qualité de nos formations, soutenir l’excellence scientifique et contribuer activement au développement du pays», a déclaré le président de l’Université Hassan II de Casablanca, Pr Houssine Azeddoug.

À travers cette distinction, l’UH2C consolide son statut d’acteur majeur de la recherche et de l’innovation, tout en contribuant activement au développement scientifique, économique et social du Maroc. Elle réaffirme ainsi sa vocation au service de la société et son ambition de hisser durablement l’enseignement supérieur marocain aux standards internationaux de qualité et de performance, conclut le communiqué.