Plus de 41°C dans plusieurs villes: les raisons de cette vague de chaleur en plein hiver

Depuis vendredi 15 mars 2024, le Royaume vit une situation météorologique hors norme. En cette fin d’hiver, le pays est balayé par une vague de chaleur inattendue, poussant les thermomètres à des niveaux élevés, inhabituels pour la saison. Ce weekend, les Marocains font face à des températures qui dépassent largement les moyennes saisonnières, transformant l’hiver en un avant-goût d’été.

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), les régions du Sud ainsi que les zones intérieures du Souss enregistrent des températures oscillant entre 35 et 41°C, un phénomène remarquable attribué à la conjonction d’une dépression thermique saharienne et d’un large anticyclone sur le bassin méditerranéen. Cette configuration météorologique exceptionnelle génère un flux d’air chaud de sud-est vers le Maroc, faisant grimper les températures bien au-delà des normales de saison.

Comme signalé par la DGM, la chaleur enveloppe particulièrement le Sud du Maroc et les zones intérieures du Souss, où les températures flirtent entre 35 et 41°C. Mais l’étreinte de la chaleur ne s’arrête pas là: ailleurs, le thermomètre varie entre 30 et 37°C, tandis que les plaines atlantiques nord connaissent des températures plus clémentes, mais tout de même élevées pour la saison, oscillant entre 25 et 33°C, surtout en ce dimanche 17 mars.

Selon la DGM, cette période de transition de l’hiver vers le printemps est souvent caractérisée par des fluctuations météorologiques marquantes de hausse ou baisse brutale des températures.