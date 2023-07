Plages du Nord: les loueurs imposent leur loi

Les loueurs de parasols et de chaises se multiplient sur les plages de Tétouan, M’Diq et Al Hoceima, et envahissent illégalement, tôt le matin, les espaces balnéaires avant l’arrivée des estivants qui se trouvent pris en otage.

Car, d’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce phénomène dans son édition du week-end des 29 et 30 juillet, «les loueurs en question agissent violemment pour intimider les estivants qui se trouvent généralement en famille».

Ces pratiques illégales ont été vigoureusement dénoncées par les associations de protection des consommateurs dans le Nord, indiquent les mêmes sources. Ces associations pointent du doigt «les loueurs de parasols et de chaises qui occupent la zone et obligent les estivants à accepter leurs services».

Pendant les derniers jours, des commissions de contrôle ont été dépêchées sur les lieux par les autorités compétentes afin de s’assurer du strict respect des dispositions réglementaires régissant l’occupation temporaire des domaines publics et maritimes, rappellent les mêmes sources. Et de faire remarquer qu’après ce contrôle, la situation s’est de nouveau dégradée.

Le sujet, rappelle enfin le quotidien, a été soulevé au sein de l’Hémicycle par des députés. Les dysfonctionnements évoqués s’articulent autour du «non respect des cahiers des charges relatifs à cette activité saisonnière, notamment en termes de nombre de parasols mis à la location sur les lieux ou encore de superficie exploitée».