Société

Piqûres et morsures venimeuses: plus de 20.000 cas recensés en un an

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Revue de presseSelon les dernières données du Centre marocain antipoison et de pharmacovigilance, le Royaume a enregistré plus de 20.000 piqûres de scorpions et 583 morsures de serpents au cours de l’année 2025. Si le taux de létalité lié aux scorpions reste contenu à 0,13%, la dangerosité des attaques de serpents se confirme avec un taux de mortalité s’élevant à 4,4%, ce qui enjoint le ministère de la Santé à intensifier ses campagnes de prévention et de prise en charge, notamment dans les zones rurales. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 30/06/2026 à 18h29

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a donné le coup d’envoi de la Semaine nationale de prévention et de renforcement des capacités face aux intoxications par piqûres de scorpions et morsures de serpents. Cette campagne sanitaire, qui se prolonge jusqu’au 3 juillet de l’année en cours, s’articule autour d’un mot d’ordre clair: passer de la prévention à la prise en charge, afin d’agir avec efficacité contre ces accidents environnementaux, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 1er juillet.

Le lancement officiel de cet événement s’est déroulé en présence du gouverneur de la province d’El Kelâa des Sraghna, du directeur régional de la santé de Marrakech-Safi, ainsi que de la directrice du Centre marocain de pharmacovigilance et du Centre antipoison, entourés de nombreux responsables locaux et d’acteurs de la société civile. L’initiative vise avant tout à ancrer une véritable culture de la prévention au sein de la population, tout en optimisant la qualité de la prise en charge médicale des victimes. Les efforts se concentrent particulièrement sur les zones rurales et isolées, des régions structurellement plus exposées à ces risques saisonniers.

À travers cette mobilisation, les autorités sanitaires s’efforcent d’atténuer l’impact de ces accidents qui continuent de peser lourdement sur la santé publique à l’échelle nationale. Les objectifs de cette semaine thématique incluent la sensibilisation des citoyens aux dangers des intoxications, le renforcement des compétences du personnel soignant et l’adoption de protocoles thérapeutiques actualisés, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

Le plan d’action met également l’accent sur une meilleure coordination entre les différents intervenants de la chaîne de secours et sur la garantie d’un approvisionnement continu en sérums et antidotes. Les données fournies par le Centre marocain antipoison et de pharmacovigilance illustrent l’ampleur de la situation. Au cours de l’année 2025, le Royaume a enregistré plus de 20.000 cas de piqûres de scorpions et 583 cas de morsures de serpents. Les statistiques révèlent un taux de létalité de 0,13% pour les scorpions, tandis que celui lié aux serpents grimpe à 4,4%, ce qui souligne la dangerosité de ces reptiles et l’importance cruciale d’intensifier les campagnes de prévention et les délais d’intervention médicale.

Par La Rédaction
Le 30/06/2026 à 18h29
#Scorpion#piqûres#Centre marocain antipoison#antidote

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