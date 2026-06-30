Piqûres et morsures venimeuses: plus de 20.000 cas recensés en un an

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a donné le coup d’envoi de la Semaine nationale de prévention et de renforcement des capacités face aux intoxications par piqûres de scorpions et morsures de serpents. Cette campagne sanitaire, qui se prolonge jusqu’au 3 juillet de l’année en cours, s’articule autour d’un mot d’ordre clair: passer de la prévention à la prise en charge, afin d’agir avec efficacité contre ces accidents environnementaux, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 1er juillet.

Le lancement officiel de cet événement s’est déroulé en présence du gouverneur de la province d’El Kelâa des Sraghna, du directeur régional de la santé de Marrakech-Safi, ainsi que de la directrice du Centre marocain de pharmacovigilance et du Centre antipoison, entourés de nombreux responsables locaux et d’acteurs de la société civile. L’initiative vise avant tout à ancrer une véritable culture de la prévention au sein de la population, tout en optimisant la qualité de la prise en charge médicale des victimes. Les efforts se concentrent particulièrement sur les zones rurales et isolées, des régions structurellement plus exposées à ces risques saisonniers.

À travers cette mobilisation, les autorités sanitaires s’efforcent d’atténuer l’impact de ces accidents qui continuent de peser lourdement sur la santé publique à l’échelle nationale. Les objectifs de cette semaine thématique incluent la sensibilisation des citoyens aux dangers des intoxications, le renforcement des compétences du personnel soignant et l’adoption de protocoles thérapeutiques actualisés, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

Le plan d’action met également l’accent sur une meilleure coordination entre les différents intervenants de la chaîne de secours et sur la garantie d’un approvisionnement continu en sérums et antidotes. Les données fournies par le Centre marocain antipoison et de pharmacovigilance illustrent l’ampleur de la situation. Au cours de l’année 2025, le Royaume a enregistré plus de 20.000 cas de piqûres de scorpions et 583 cas de morsures de serpents. Les statistiques révèlent un taux de létalité de 0,13% pour les scorpions, tandis que celui lié aux serpents grimpe à 4,4%, ce qui souligne la dangerosité de ces reptiles et l’importance cruciale d’intensifier les campagnes de prévention et les délais d’intervention médicale.