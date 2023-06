Phénomène social: tous accros au web

La dépendance à l’égard d’internet est devenue un fléau dans presque toutes les familles. Tous les membres sont touchés, depuis les petits enfants jusqu’aux membres les plus âgés. Tous sont connectés en même temps, tout le temps, mais chacun à son propre univers. Cela au point où la communication et l’échange entre les membres d’une même famille sont devenus rares, voire inexistants, écrit le quotidien Assabah dans un dossier consacré à ce phénomène dans son édition du week-end des 3 et 4 juin.

Au début, ce phénomène ne touchait que les jeunes et dans une certaine mesure les enfants, mais aujourd’hui toutes les tranches d’âge sont devenues addictes aux réseaux sociaux. Le quotidien cite une famille type, celle de «Ssi Said». Ses membres sont devenus accros à Facebook, Instagram et Tik-Tok. La famille a progressivement délaissé, jusqu’à les perdre, toutes les traditions et usages familiaux. Dans cette famille, on peut se passer par moment de manger et de boire, mais pas du Wifi. Des études ont montré que dans les familles accros aux réseaux sociaux, les membres sont devenus otages du web. La femme cesse de s’intéresser à sa famille pour rester plongée dans son smartphone.

Comme beaucoup d’autres mères de famille, elle perd l’envie de toute vie sociale, et n’est plus intéressée par la rencontre d’amies dans le monde réel. Elle fait montre de peu d’intérêt à l’égard de sa propre famille, son époux et ses enfants. Elle n’est plus aussi attentive à l’éducation de ces derniers.

L’époux est, à son tour, la plupart du temps silencieux. Quand cela lui arrive, il parle très rarement. Et quand il se retrouve avec d’autres connaissances et amis autour d’une table dans un café, il a les yeux tout le temps rivé sur son smartphone. Il prend rarement le temps de regarder dans les yeux son interlocuteur quand il lui arrive d’échanger avec quelqu’un. C’est une habitude qui le suit désormais jusqu’à chez lui. Il est devenu réservé et ne se confie presque plus à personne. Alors qu’avant, il était très actif, jovial et ouvert. Ce qui ne manque pas de lui créer des problèmes aussi bien avec son épouse qu’avec ses enfants.

Pour ceux qui ont connu cette famille avant, le changement est radical. La famille est partie en éclats. Le fils a des problèmes dans ses études. Son niveau scolaire a tellement baissé qu’il a dû consulter un spécialiste.

Bref, il y a un peu de cette famille dans tous les ménages d’aujourd’hui. Les technologies de l’information sont si présentes qu’au lieu de se parler directement, des membres d’une même famille en sont au point de communiquer via leur smartphone alors qu’ils se trouvent sous le même toit.