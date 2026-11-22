La zone conchylicole de Tamri-Cap Ghir, dans la région de Souss-Massa, fait l’objet d’une interdiction de récolte et de commercialisation des produits conchylicoles après la détection de toxines marines dans les moules.

Dans un communiqué, le ministère indique que les analyses réalisées par l’Institut national de recherche halieutique (INRH) ont révélé la présence de toxines marines dans les moules prélevées au niveau de cette zone conchylicole classée.

À la lumière de ces résultats, les autorités ont décidé de suspendre la récolte et la commercialisation des coquillages provenant de Tamri-Cap Ghir, et ce jusqu’à l’assainissement complet du milieu marin.

Le ministère appelle, par ailleurs, les consommateurs à s’approvisionner exclusivement en produits conditionnés portant une étiquette sanitaire permettant d’en identifier l’origine et commercialisés dans les points de vente autorisés et les circuits officiels.

Il met également en garde contre les coquillages proposés par des vendeurs ambulants ou commercialisés en dehors des circuits réglementaires. Ces produits pourraient ne pas répondre aux exigences sanitaires et présenter un risque pour la santé des consommateurs.

Cette mesure vise à prévenir tout risque sanitaire lié à la consommation de coquillages contaminés. Le ministère précise que l’interdiction restera en vigueur jusqu’à ce que les conditions sanitaires permettent la reprise des activités de récolte et de commercialisation dans la zone concernée.