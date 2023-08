Pêche à la ligne: sur les plages de Mohammedia, des hommes patients et passionnés

Sur la plage de Mohammedia, au lever du soleil, le scintillement de l’horizon n’est pas la seule chose qui retient l’œil et l’attention des rares promeneurs nonchalants. Au doux chant des vagues se mêle au chuchotement de la brise marine, tandis que des pêcheurs à la ligne s’avancent vers le rivage, équipés de leurs cannes.

Parmi ces pêcheurs, certains se démarquent par leur passion brûlante et leur dévotion pour ce sport. Mohammed est l’un d’entre eux. À la vue de son visage radieux et de ses gestes minutieux, on comprend immédiatement que la pêche à Mohammedia est bien plus qu’un simple passe-temps pour lui.

Lorsqu’on lui demande de parler de son engouement, ses yeux s’illuminent et il sourit. «La pêche, c’est mon évasion. J’ai commencé jeune, en m’aventurant d’abord sur les rivières paisibles. Mais c’est ici, sur cette plage, que j’ai vraiment trouvé ma vocation», raconte-t-il.

La mer, avec ses vagues capricieuses et ses ambiances climatiques changeantes, offre un défi que Mohammed aime relever: «Il y a une délicatesse, une concentration requise ici qui ressemble à une danse avec la mer. C’est une forme de méditation; un remède contre le stress et l’anxiété.»

Ce n’est pas juste le simple acte de jeter la ligne dans l’eau et d’attendre que l’hameçon morde. C’est tout un art, et Mohammed le sait bien. «C’est une façon de se libérer des pensées envahissantes, une manière de vider son esprit. Lorsque je sens la morsure d’un poisson au bout de ma ligne, c’est un moment de pur bonheur», relève-t-il.

Un moment de partage

Et les récompenses sont nombreuses. D’une belle dorade scintillante à une pieuvre tentaculaire, les trésors que recèle Mohammedia sont variés et abondants: «Certains d’entre nous vendent leurs prises, mais la plupart du temps, c’est un moment de partage avec la famille, les amis et les voisins.»

Ayoub, un jeune pêcheur du coin, est tombé amoureux de la pêche grâce à son père. «Il m’initiait quand j’étais plus jeune, et cette passion n’a jamais faibli», dit-il. Pour lui, la nuit est le moment magique pour pêcher: «Les congres aiment les eaux froides, c’est à ce moment qu’ils sont les plus actifs.» Et lorsque l’été arrive, la dorade royale devient l’étoile de Mohammedia.

En se promenant le long de la plage de Mohammedia, on ressent cette passion, cet amour pour la pêche à la ligne. C’est une symphonie de patience, de délicatesse et de communion avec la nature.