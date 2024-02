Oujda: comment la Fondation Mohammed V et l’OFPPT agissent dans la formation des jeunes du milieu rural

Le centre de formation et d'insertion des jeunes de la commune rurale Ahl Angad, préfecture d’Oujda-Angad.

La formation et la qualification professionnelle se sont renforcées dans la région de l’Oriental avec un nouveau centre créé dans la commune rurale Ahl Angad, préfecture d’Oujda-Angad. Le360 a effectué une visite dans cet espace socioprofessionnel pédagogique de pointe qui a été initié par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en partenariat avec le conseil de la région et dont les équipements ont été fournis par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

«Ce centre socioprofessionnel (…) dont la création a coûté 6 millions de dirhams, dispose d’une capacité pédagogique de plus de 300 stagiaires par an. Il assure la formation et la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités, ce qui permettra une insertion socioprofessionnelle des jeunes de la région qui peuvent même créer leurs propres entreprises», déclare Samir Benayada, coordinateur régional de la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans l’Oriental.

«Ce centre s’ajoute à d’autres projets dans la formation et la qualification professionnelle mis en place par la fondation dans la région, en plus d’autres prévus cette année», continue-t-il.

Lire aussi : Vidéo. Oujda: le Centre de formation dans les métiers de l’automobile, un tremplin pour l’insertion des jeunes

«Ce centre a démarré en novembre 2023. L’OFPPT lui a assuré des équipements très modernes et toutes les ressources nécessaires. L’école de formation couvre diverses spécialités qui répondent aux besoins du marché du travail, dont l’électricité de bâtiment, la plomberie sanitaire, la menuiserie aluminium», indique de son côté Dalal El Alj, directrice du centre.

«Nous sommes très chanceux d’avoir ce centre et nous remercions ses initiateurs. Nous sommes très optimistes quant à nos chances de décrocher un emploi avec la formation qu’il nous fournira», déclare Yassine Gharbi, stagiaire en première année, spécialité électricité de bâtiment.