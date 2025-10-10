Nouaceur: plusieurs vaches décèdent suite à une vaccination de l’ONSSA

Moussa Fathi, un éleveur de la province de Nouaceur, était loin de s’imaginer que l’opération de vaccination de ses vaches allait tourner au drame. Selon Assabah dans son édition de vendredi, l’éleveur a été surpris samedi dernier, vers 14 heures, par l’arrivée d’une délégation à la porte de sa ferme. Celle-ci s’est présentée comme étant en mission pour une vaccination sous l’égide de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), accompagnée par un auxiliaire d’autorité.

Dans une déclaration au quotidien, l’éleveur a précisé que les membres de cette délégation n’étaient pas des vétérinaires, mais de simples agents, sans fournir plus de détails sur leur identité.

Il a ajouté que l’équipe a immédiatement commencé la vaccination, même si les vaches étaient alors dispersées dans la ferme en train de brouter. Cette situation a compliqué la tâche des agents, qui ont été contraints de courir après les bêtes pour les immobiliser et les vacciner de force.

L’éleveur a expliqué que cette opération de vaccination aléatoire, menée sans respecter le protocole, serait la cause du drame. Il a précisé que le soir même, sept vaches gisaient déjà mortes dans son exploitation.

Alertés, les services compétents de la province de Nouaceur et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires se sont rendus sur les lieux pour effectuer un constat d’usage, prendre des prélèvements des cadavres pour analyse, en conseillant à l’éleveur de respecter les consignes qui lui ont été communiquées. De même, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes à l’origine de cette catastrophe. Les exploitations agricoles limitrophes n’ont enregistré aucun décès.