Nouaceur: plus de cinq tonnes de viande impropre à la consommation saisie dans un entrepôt clandestin

Les éléments de la Gendarmerie royale à Bouskoura ont mené, dans la nuit de mardi dernier, une opération d’envergure ayant abouti au démantèlement d’un entrepôt clandestin dédié à l’abattage illégal et au stockage de viandes dans la zone d’Ouled Saleh, relevant de la province de Nouaceur, aux portes de Casablanca. L’intervention a été déclenchée à la suite du contrôle d’un véhicule lors d’un barrage judiciaire, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 20 février. Le conducteur, visiblement nerveux, transportait une cargaison suspecte qui a immédiatement éveillé les soupçons des gendarmes. L’enquête menée sur place a permis de remonter la piste jusqu’à un dépôt secret situé en périphérie de Nouaceur. À l’intérieur, les forces de l’ordre ont découvert d’importantes quantités de viande destinées à être écoulées dans plusieurs quartiers de Casablanca et dans les communes avoisinantes, faisant peser une menace directe sur la santé des consommateurs.

Au total, plus de cinq tonnes de viandes rouges ont été saisies. Ces produits, dépourvus de tout document attestant de leur origine, étaient impropres à la consommation humaine. Les inspections ont révélé des conditions de stockage déplorables, ne respectant ni les normes élémentaires d’hygiène ni les standards de sécurité alimentaire en vigueur. L’absence de chaîne de froid et de dispositifs de contrôle sanitaire laissait présager une altération avancée des produits. Les premières constatations effectuées par les services vétérinaires compétents ont confirmé la présence de signes évidents de décomposition, conséquence d’un entreposage anarchique et sans réfrigération adéquate. La consommation de telles viandes aurait pu entraîner des intoxications alimentaires graves, voire des complications sanitaires majeures, notamment chez les personnes vulnérables.

Cette opération est le fruit de surveillances et de filatures préalables ayant permis d’identifier avec précision le lieu exploité pour ces activités illicites, a-t-on pu lire dans Al Ahdath Al Maghribia. Le propriétaire de l’entrepôt clandestin a été interpellé et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, aux côtés du conducteur du véhicule. Tous deux devraient être présentés devant le parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des ramifications de cette affaire et d’identifier d’éventuels complices.

La marchandise saisie était prête à être distribuée sur le marché, notamment à l’approche du mois de Ramadan, période marquée par une forte hausse de la demande en produits alimentaires. Les responsables présumés comptaient ainsi profiter de l’augmentation de la consommation pour écouler cette viande sans se soucier des risques sanitaires encourus par les citoyens. L’intervention rapide de la Gendarmerie royale a toutefois permis d’empêcher leur mise en circulation, évitant ce qui aurait pu se transformer en véritable crise sanitaire.

Sur instructions du parquet, la totalité des viandes saisies a été détruite et enfouie mercredi matin, conformément aux procédures légales en vigueur, en présence des représentants de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et des éléments de la Gendarmerie royale. Cette mesure visait à garantir que ces produits ne puissent en aucun cas réintégrer le circuit commercial.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des campagnes préventives intensifiées par la Gendarmerie royale pour lutter contre l’abattage clandestin et, plus largement, contre toutes les pratiques mettant en péril la santé publique. Lors des périodes de forte consommation, les autorités redoublent de vigilance face aux tentatives de certains réseaux de tirer profit de la conjoncture pour réaliser des gains illicites au détriment de la sécurité sanitaire du pays. Les services compétents assurent ainsi que les contrôles et les investigations se poursuivront avec fermeté afin de démanteler ces circuits parallèles et protéger durablement les consommateurs.