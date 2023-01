Omar Battas est enseignant à la Faculté de médecine de Casablanca et chef de service de psychiatrie au CHU Ibn Rochd.

VidéoFin connaisseur de la santé mentale au Maroc, Omar Battas, enseignant à la Faculté de médecine de Casablanca et chef de service de psychiatrie au CHU Ibn Rochd, revient, dans cette interview avec Le360, sur les problématiques qui affectent ce secteur considéré comme «le parent pauvre du système de santé au Maroc».

«La Santé mentale au Maroc souffre de différents manquements et dysfonctionnements et des besoins énormes de la population». C’est le diagnostic qu’établit Omar Battas, chef du service de psychiatrie au CHU Ibn Rochd de Casablanca, après de longues années d’expérience passées dans ce milieu spécifique de la médecine.

Selon lui, ce constat est également partagé par les autorités de tutelle, les ONG, ainsi que les acteurs du domaine de la santé mentale qui observent, tous, l’existence d’«un déficit à tous les niveaux». Il a donc appelé le gouvernement à intervenir et investir dans ce domaine considéré comme «le parent pauvre du système national de santé».

Pourtant, le ministère de la Santé, alors dirigé par Anass Doukali, avait introduit le volet «santé mentale» dans le Plan Santé 2025 (adopté en Conseil du gouvernement en avril 2018), qui se voulait une feuille de route pour le système sanitaire au Maroc. Pour le Pr Omar Battas, ce plan «élaboré en concertation avec les professionnels» pourrait «faire sortir le secteur de ces difficultés». Toutefois, sa mise en œuvre fait face à des «contraintes budgétaires» qui limitent la «marge de manœuvre des acteurs».

«Il faut chercher d’autres niches pour accroître le budget de la santé mentale, ainsi que l’attractivité de cette discipline», indique le psychiatre.

Ce Plan Santé 2025 a consacré une part importante à la santé mentale et plus particulièrement à la réhabilitation des infrastructures psychiatriques. «Il y a quelques services qui ont été en effet réhabilités, notamment à Meknès et à Tétouan», confirme Omar Battas en notant que la pandémie de Covid-19 a ralenti la cadence des travaux.

«Il faut élever la cadence aussi bien pour équiper les nouveaux hôpitaux qui vont ouvrir prochainement et aller vers ce travail de réhabilitation», insiste le médecin.

En ce qui concerne les besoins en lits d’hospitalisation, Omar Battas a pointé un «déficit énorme». «C’est un problème qu’on a quotidiennement. Les familles amènent leurs proches malades alors qu’on n’a pas de place disponible au niveau du service de psychiatrie de Casablanca, car c’est le seul service qui gère les urgences psychiatriques de toute la wilaya», s’indigne Omar Battas.

Il ne faut pas avoir autant de lits de que de malades. Ce qui est important, c’est de développer de petites structures d’urgence de proximité pour permettre au patient d’être traité dans sa communauté et dans sa dynamique familiale et sociale. Cela est plus bénéfique pour lui», explique le spécialiste. Il indique, dans la même lignée d’idée, que les hôpitaux psychiatriques doivent être réservés «aux situations de crise».

S’exprimant sur «l’iniquité territoriale dans la répartition des services psychiatriques», Omar Battas fait savoir que ce phénomène touche la plupart des disciplines. Toutefois, durant ces deux dernières décennies, il y a eu une avancée importante pour les autres spécialités. «La psychiatrie est restée en arrière, tout simplement parce qu’elle a toujours été le parent pauvre de la médecine», martèle-t-il.

«Lorsqu’on pose une stratégie, lorsqu’on étudie un budget…, on pense moins à la psychiatrie», tonne le psychiatre. Pour lui, ce problème ne concerne pas uniquement le ministère de la Santé et de la Protection sociale, mais touche aussi les responsables aux niveaux régional et local.

En ce qui concerne la qualité des structures, ainsi que des soins prodigués aux patients, souvent critiquée par les observateurs, le professeur Omar Battas infère cela au «manque d’investissement dans les établissements psychiatriques».

Il a relevé, par ailleurs, qu’un effort considérable a été fait par la tutelle pour pallier le manque des médicaments. «Depuis 2012, les médicaments en psychiatrie ont triplé, voire quadruplé», fait-il savoir. Dans ce même sens, à Casablanca, un partenariat a été conclu entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé, l’INDH et le conseil de la ville avec l’objectif de financer l’acquisition des médicaments.

«Nous avons eu une enveloppe de 4 millions de dirhams pour l’achat des médicaments», indique Omar Battas. Et de poursuivre: «Cela nous a permis de doter les services de psychiatrie de toute la wilaya et pendant quatre ans, de médicaments de toutes générations, même les plus chers. C’est excellent et c’est du jamais vu».