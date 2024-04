Nador: un réseau spécialisé dans le trafic de véhicules démantelé, 16 arrestations

Dans leur lutte contre le trafic de véhicules, les services de la police viennent d’opérer un vaste coup de filet.

Spécialisé dans le vol de véhicules à l’échelle internationale, un important réseau criminel, dont les membres falsifiaient aussi des documents, vient d’être démantelé à Nador, résultat de la coopération entre les services de la police judiciaire de Nador et ceux de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Assabah de ce lundi 8 avril 2024 explique que cette opération a été menée dans différents endroits des zones rurales avoisinant Nador, Driouech et Ibn Taïb.

En tout, 16 personnes ont été arrêtées, toutes soupçonnées de faire partie d’un réseau international de vol et de trafic de voitures.

Ils sont également accusés de la falsification des documents juridiques de ces véhicules, de leur numéro de châssis, ainsi que de leur plaque d’immatriculation.

Les individus arrêtés se trouvent actuellement en garde-à-vue et font l’objet d’une enquête judiciaire.

Menée sous la supervision du parquet de Nador, celle-ci permet d’identifier l’ensemble des crimes dont ils se seraient rendus coupables, mais aussi de déterminer l’ensemble des ramifications potentielles de ce réseau avec d’autres criminels, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Assabah précise que le démantèlement de ce réseau est une prise importante des services de la police, car en plus de ces arrestations, ils ont réussi à retrouver pas moins de 69 véhicules de différentes marques lors des opérations de perquisition, suivies de la saisie des véhicules dans les entrepôts utilisés par les membres de ce réseau criminel.

Selon le quotidien, un grand nombre de plaques d’immatriculation falsifiées ont été récupérées, de même que 220 moteurs et des pièces de rechange.

En plus de ces objets, d’ordinateurs et de sommes en dirhams et en devises, les enquêteurs ont également retrouvé trois fusils de chasse et 33 cartouches.

Après l’arrestation de ces 16 individus, les enquêteurs ont découvert que l’un d’entre eux faisait déjà l’objet d’un mandat de recherche à l’échelle nationale, émis par les services de la police et de la gendarmerie de Laâyoune, Agadir et Nador, précise le quotidien.

Assabah explique aussi que cette opération intervient au moment même où les services de la police espagnole s’attaquent aux réseaux de trafic de voitures.

Récemment, le ministère espagnol de l’Intérieur avait annoncé l’arrestation de 17 personnes, soupçonnées d’importer depuis le Maroc des véhicules dont les documents étaient falsifiés.

En tout, 56 véhicules ont été saisis lors de cette opération.