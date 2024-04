Nador: démantèlement d’un réseau de trafic international de voitures volées, arrestation de 16 personnes et saisie de dizaines de véhicules et d’armes à feu

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une opération coup de poing a été menée, ce samedi 6 avril, dans plusieurs localités rurales dans les environs des villes de Nador, Driouch et Ben Tayeb, opération qui a mené à l’arrestation de 16 personnes soupçonnées de falsification de documents et de plaques d’immatriculation destinés à écouler des voitures volées pour le compte de réseaux criminels.

Les perquisitions effectuées dans les dépôts exploités par ce réseau ont permis la découverte de plusieurs dizaines de véhicules de diverses catégories et marques, de fausses plaques d’immatriculation, de 220 moteurs d’automobiles, de pièces de rechange ainsi que des clés et divers documents.

De même, les enquêteurs ont mis la main sur trois fusils de chasse, 33 cartouches, des ordinateurs, des téléphones portables ainsi que du matériel électronique de stockage de données, des imprimantes et des sommes d’argent, en devises et en monnaie nationale, provenant éventuellement des activités criminelles de ce réseau.

La même source ajoute que les premières investigations ont démontré que l’un des prévenus était recherché au niveau national, en vertu de mandats d’amener lancés à son encontre les services de la police judiciaire et de la Gendarmerie royale de Laâyoune, Agadir et Nador, et ce, en relation avec le trafic à l’international de voitures volées.

Les seize prévenus ont été placés en détention pour les besoins de l’enquête, qui devrait dévoiler le détail du modus operandi de ce réseau ainsi que d’autres éventuelles complicités dans ses activités criminelles.

