Mondial 2026: le Maroc rejoint le cercle restreint des partenaires de la Maison-Blanche

Dans une décision qui illustre la confiance internationale croissante accordée au dispositif sécuritaire marocain, la Maison-Blanche a annoncé l’intégration du Maroc au sein d’un groupe de travail dédié à la sécurisation de la Coupe du monde de football 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre Rabat et Washington et coïncide avec la célébration des 250 ans d’amitié maroco-américaine, conférant à ce partenariat une dimension à la fois historique et stratégique.

L’intégration du Maroc à ce dispositif, piloté au plus haut niveau de l’exécutif américain, constitue un signal fort quant au positionnement du Royaume sur la scène sécuritaire internationale. Le Maroc figure ainsi parmi un cercle restreint de pays ayant bénéficié de cette invitation directe, témoignant de la crédibilité et de l’efficacité de ses stratégies en matière de sécurité, ainsi que de sa capacité à contribuer à la sécurisation de grands événements mondiaux.

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Le groupe de travail a pour mission de coordonner les efforts entre les différentes institutions concernées, tout en favorisant le partage d’expertises et de bonnes pratiques afin de garantir la préparation optimale des dispositifs organisationnels et sécuritaires liés à cet événement planétaire. Dans ce cadre, les autorités américaines ont, à plusieurs reprises, salué le rôle déterminant des services marocains, sous la supervision de Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, notamment dans le démantèlement de réseaux criminels transnationaux.

Congratulations to Morocco for being selected to participate in a White House Task Force of the FIFA World Cup to strengthen security collaboration for the upcoming #FIFAWorldCup!

As we look forward to celebrating 250 years of friendship with Morocco, this is another opportunity… pic.twitter.com/5CJv9bCwy8 — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) April 14, 2026

Ces reconnaissances renforcent l’image du Maroc en tant que partenaire fiable, capable d’apporter une contribution significative en matière de renseignement et d’opérations conjointes. Elles traduisent également la solidité d’une coopération bilatérale fondée sur des intérêts sécuritaires partagés et une confiance mutuelle.

Ce positionnement n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un processus de modernisation continue du système sécuritaire national, engagé depuis plusieurs années pour faire face à des menaces de plus en plus complexes. Le Maroc a ainsi démontré sa capacité à sécuriser avec succès de grandes manifestations, consolidant son statut de référence en matière de coordination sécuritaire.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le Royaume s’affirme comme un acteur clé du dispositif sécuritaire international entourant cet événement, illustrant la profondeur de son partenariat stratégique avec les États-Unis et son rôle croissant sur la scène mondiale.