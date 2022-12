Le commerce des maillots et produits dérivés pour les supporters des Lions de l’Atlas bat son plein depuis la qualication de l'équipe nationale pour les quarts de finale de la coupe du monde.

Les victoires successives des Lions de l’Atlas dans la Coupe du monde 2022 ont donné un véritable coup de boost au commerce des maillots et drapeaux marocains. Une affluence sans précédent des supporters qui montrent leur soutien indéfectible aux Lions de l’Atlas.

Alors que l’équipe nationale poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2022 au Qatar, le commerce des maillots et produits dérivés pour les supporters des Lions de l’Atlas bat son plein.

Maillots, drapeaux, sifflets, écharpes, casquettes... Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Les vendeurs rencontrés à Casablanca témoignent d’une affluence sans précédent des supporters marocains souhaitant montrer leur soutien à leur équipe nationale.

«Nous sommes très heureux du parcours de l’équipe nationale, on aimerait qu’ils arrivent jusqu’en finale. Nous n’avons jamais vendu autant de maillots et de gadgets auparavant. Les gens achètent le drapeau du Maroc à 50, 100 dirhams et sont contents de l’agiter pour soutenir nos Lions», se réjouit un commerçant interrogé par Le360.

Une ambiance festive et conviviale règne dans les rues de la capitale économique drapées de rouge et de vert depuis plusieurs jours pour rendre hommage aux victoires successives des hommes de Walid Regragui.

«Nous achetons ces produits pour supporter l’équipe nationale, mais aussi pour raviver l’esprit patriotique et l’amour du football chez nos enfants qui assistent à un moment de l’histoire du sport national», témoigne un client.