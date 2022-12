© Copyright : DR

Kiosque360. A la veille des quarts de finale du Mondial 2022, le sélectionneur national Walid Regragui s’est montré optimiste, même si la rencontre sera difficile Mais la volonté de ses joueurs et le soutien des supporters pourraient faire la différence. Les détails dans cette revue de presse tirée des quotidiens Al Akhbar et Assabah.

En compostant son billet pour les quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar, la sélection marocaine affronte ce samedi le Portugal avec l’ambition de remporter la rencontre et d’écrire une nouvelle page historique dans l’histoire du football marocain.



Dans sa conférence de presse à la veille de cette rencontre décisive qui opposera, ce samedi à 16 heures au stade Al-Thumama, le Maroc au Portugal, le sélectionneur national Walid Regragui s’est montré confiant et serein, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 décembre.



«A l’instar du match des huitièmes de finale, la rencontre, qui opposera le Maroc au Portugal, se jouera sur des détails», a déclaré le sélectionneur national Walid Regragui. Et de souligner la volonté de ses joueurs et leur engagement pour écrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain.



Après la rencontre ayant assuré la qualification des Lions de l’Atlas en quarts de finale, des joueurs sont fatigués, d’autres blessés, mais aucune excuse n’est admise, a-t-il encore ajouté. «Des joueurs ne sont pas encore à 100 % de leurs compétences physiques, mais ils sont à 100 % dans leur état d’esprit», a déclaré Walid Regragui. Des propos rapportés par le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end. Et d’ajouter que «le sélectionneur national s’est contenté de deux séances d’entraînement», sans dévoiler ses choix tactiques.



Les deux quotidiens font savoir que la sélection marocaine sera soutenue par tout un peuple au Maroc, dans le monde, au stade, par des Africains et des Arabes. Le groupe est animé par «la même détermination et le même engagement» et «chaque joueur donnera le meilleur de lui-même une fois aligné».



Par ailleurs, indique Assabah, la sélection portugaise serait secouée par une crise: son attaquant vedette Cristiano Ronaldo aurait refusé le banc de touche et aurait menacé de quitter l’équipe. Ce qui a poussé, ajoute Assabah, la Fédération portugaise de football (FPF) à réagir sur les polémiques qui s'enchaînent autour de Cristiano Ronaldo. En effet, surtout un sondage effectué par un média portugais a révélé que 70% des fans de la Seleçao ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo titulaire.