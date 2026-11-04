Société

Mohamed El Faid poursuivi en état de liberté, avec interdiction de quitter le territoire

Mohamed El Fayed, spécialiste en nutrition, poursuivi en état de liberté pour quatre chefs d’accusation devant le tribunal de première instance de Benslimane.

Le spécialiste en nutrition Mohamed El Faid sera jugé à partir de lundi prochain devant le tribunal de première instance de Benslimane. Le parquet a décidé de le poursuivre en état de liberté, tout en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de quitter le territoire.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 19h44

L’affaire Mohamed El Faid connaît un nouveau développement. Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Benslimane a décidé, ce mercredi 4 novembre, de poursuivre le spécialiste en nutrition, connu pour ses interventions sur les réseaux sociaux, en état de liberté, apprend-on de source judiciaire.

La décision s’accompagne d’une mesure d’interdiction de quitter le territoire national. Les poursuites portent sur quatre chefs d’accusation: incitation à la haine, atteinte à la religion musulmane, diffamation à l’égard des femmes en raison de leur genre et incitation à commettre un crime.

Lire aussi : Revue du web. Société: l’affaire Dr El Faid dérape en menaces de mort suite à une fatwa émise par un prédicateur connu et basé aux Pays-Bas

La première audience est fixée au lundi 9 novembre devant la chambre correctionnelle près du tribunal de première instance de Benslimane. Mohamed El Faid avait été déféré devant le parquet par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), après avoir été entendu dans le cadre d’une enquête portant sur des déclarations qui lui sont attribuées, considérées comme portant atteinte à des institutions et des constantes religieuses.

L’affaire trouve son origine dans une série de déclarations et de publications de Mohamed El Fayed sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il s’en est pris à certaines institutions religieuses, ainsi qu’à des courants et figures du champ religieux. Ses prises de position, jugées offensantes par ses détracteurs, ont suscité une vive polémique et provoqué des appels à des poursuites judiciaires. Plusieurs associations ont ensuite annoncé leur intention de saisir la justice, estimant que ces propos dépassaient les limites de la liberté d’expression.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 19h44
#Mohamed El Faid#Justice#Polémique#Islam#Religion

LEs contenus liés

Société

Revue du web. Société: l’affaire Dr El Faid dérape en menaces de mort suite à une fatwa émise par un prédicateur connu et basé aux Pays-Bas

Société

Revue du Web. Coronavirus: les propos irresponsables du Dr. El Faid font jaser

Médias

Radio36. EP48. Des clous de girofle et de la cannelle... La "recette" du Dr. El Faid, contre la science du Pr. Raoult

Société

Vidéo. L’incorrigible «docteur» El Faid refait des siennes et met en doute le bien-fondé de la vaccination

Articles les plus lus

1
Sahara: le roi Mohammed VI préside une séance de travail sur la gestion de l’après-MINURSO
2
Tebboune contre Chengriha: la drogue comme arme de chantage
3
Marsa Maroc-Boluda: quand la politique éclipse la logique économique
4
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
5
Départ de la MINURSO: Ivanko négocie avec Rabat et laisse la marionnette d’Alger sur le banc
6
Coup de filet à Tanger Med: 971 kg de cocaïne saisis dans un conteneur frigorifique
7
Racisme en Espagne: mobilisation après le meurtre d’Imad, un jeune marocain, la famille réclame justice
8
Veto sur le Sahara: le 10 novembre, Moscou devra s’expliquer devant 193 États, et Alger choisir son camp
Revues de presse

Voir plus