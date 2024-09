Meurtre de deux officiers espagnols au large de Cadix: la DGST identifie les présumés coupables

Leur cavale aura duré sept mois, et leur arrestation par les autorités marocaines n’est désormais plus qu’une question de temps.

Quatre présumés assassins, accusés d’avoir froidement tué deux officiers de la Guardia Civil et d’en avoir blessé d’autres dans les eaux territoriales espagnoles avant de prendre la fuite vers les côtes marocaines, ont d’ores et déjà été identifiés par les éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST).

Selon Assabah de ce mardi 10 septembre, c’est «grâce à une étroite collaboration entre les services de sécurité marocains et espagnols que les mis en cause ont été localisés», et «leur arrestation ne saurait tarder».

Le quotidien indique que, du côté marocain, l’enquête a été déclenchée dès la confirmation de l’entrée sur le territoire national des présumés coupables.

Les quatre suspects, qui appartiennent à un réseau de trafic de drogue, ont cru pouvoir s’abriter au Maroc alors qu’ils étaient activement recherchés par les autorités espagnoles, après une sanglante confrontation en février dernier avec des agents de la Guardia Civil, au large de Cadix.

À bord d’un convoi de Go Fast, les trafiquants n’ont pas hésité à foncer sur les forces d’intervention qui tentaient de procéder à leur arrestation. La confrontation s’est soldée par un bilan de deux morts et de plusieurs blessés parmi les forces de sécurité espagnoles.

Six autres personnes, qui avaient été arrêtées en Espagne dans cette affaire, ont finalement été relâchées, des images vidéos de la confrontation ayant pu attester qu’elles n’étaient pas les auteurs de ces meurtres.

Assabah relaie par ailleurs le fait qu’en ce qui concerne la coopération entre le Maroc et l’Espagne, de vastes opérations sécuritaires se multiplient actuellement. Il ne se passe désormais plus une semaine sans que des réseaux criminels ne se retrouvent démantelés et leurs membres aux prises avec la justice.

Une nouvelle démonstration en a été récemment apportée dans les îles Canaries: grâce à des informations précises fournies par la DGST, la Guardia civil espagnole a pu saisir, sur la côte de Tacoronte, à Tenerife, un total de 1.715 kg de résine de cannabis.