Météo. Temps nuageux dans le Nord et températures en baisse dans la majeure partie du pays ce mardi 12 décembre

- Temps un peu froid sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Nuages bas et formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques nord et Centre.

- Circulation des nuages sur le nord du pays.

- Rafales de vent assez fortes sur le nord des provinces Sud avec des chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux orientaux, de 15/19°C sur le centre et le nord des provinces Sud et de 10/15°C sur le reste du pays.

- Températures maximales en légère hausse sur le Sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte entre Assilah et Tan Tan.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 12 décembre 2023:

- Oujda 12 - 27

- Bouarfa 07 - 20

- Al Hoceima 12 - 23

- Tétouan 15 - 26

- Sebta 14 - 21

- Mellilia 13 - 26

- Tanger 12 - 21

- Kénitra 13 - 22

- Rabat 09 - 22

- Casablanca 15 - 23

- El Jadida 13 - 22

- Settat 13 - 26

- Safi 14 - 25

- Khouribga 12 - 25

- Béni Mellal 10 - 26

- Marrakech 13 - 27

- Meknès 13 - 25

- Fès 11 - 25

- Ifrane 07 - 20

- Taounate 11 - 23

- Errachidia 10 - 22

- Ouarzazate 07 - 23

- Agadir 15 - 29

- Essaouira 15 - 25

- Laâyoune 16 - 29

- Smara 16 - 28

- Dakhla 19 - 27

- Aousserd 19 28

- Lagouira 18 29

- Midelt 08 - 22