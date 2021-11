Tétouan est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Des vestiges des époques carthaginoise, maurétanienne et romaine attestent de sa création dès le IIIe siècle av. J.-C., et vers 600 avant J.-C., les Phéniciens y avaient établi un comptoir.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 1er novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude, ce matin et la nuit suivante, circuleront dans le ciel des côtes au nord du Royaume, et dans celles du Souss, ainsi qu’au nord des Provinces du Sud et s’accompagneront de formations brumeuses par endroits.

- Des passages nuageux denses au-dessus de Tanger, du long de l’oued Loukkos, du Rif occidental et généralement à l'ouest de la Méditerranée provoqueront de faibles pluies.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans le nord du pays.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps, et le ciel sera peu nuageux.

- Rafale de vent relativement fortes à l’ouest de la rive méditerranéenne et à l’est de Tanger.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée entre le cap Spartel et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 1er novembre 2021.



Oujda : min (+15°C) ; max (+28°C)

Bouarfa : min (+12°C) ; max (+26°C)

Al Hoceïma : min (+16°C) ; max (+27°C)

Tétouan : min (+20°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+19°C) ; max (+22°C)

Melilla : min (+18°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+25°C)

Rabat : min (+15°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+15°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+13°C) ; max (+27°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+28°C)

Beni Mellal : min (+15°C) ; max (+28°C)

Marrakech : min (+15°C) ; max (+30°C)

Meknès : min (+14°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+15°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+8°C) ; max (+21°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+25°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+29°C)

Ouarzazate : min (+13°C) ; max (+29°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+20°C) ; max (+34°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+24°C).