Météo. Temps chaud sur les plaines intérieures, le Souss et le Sud, accompagné d’ondées orageuses ce jeudi 2 juillet

- Temps chaud sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Sud-est, les plaines nord et centre, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Instabilité orageuse avec ondées éparses sur l’intérieur du Souss, Al Haouz, le Sud-est et l’Est des provinces du Sud.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur le Saiss, l’Atlas et le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 12/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/31°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, l’Est et le Sud des provinces du Sud et de 17/24°C ailleurs.

- Température maximale en légère baisse sur le Tangérois, l’intérieur du Souss et la majeure partie des régions sud et Sud-est, et en hausse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 juillet 2026:

– Oujda min 21 max 37

– Bouarfa min 20 max 34

– Al Hoceima min 21 max 28

– Tétouan min 21 max 27

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 23 max 32

– Kénitra min 29 max 44

– Rabat min 26 max 42

– Casablanca min 22 max 30

– El Jadida min 19 max 32

– Settat min 23 max 44

– Safi min 17 max 40

– Khouribga min 24 max 42

– Béni Mellal min 26 max 42

– Marrakech min 26 max 46

– Meknès min 26 max 43

– Fès min 27 max 42

– Ifrane min 19 max 35

– Taounate min 29 max 42

– Errachidia min 25 max 37

– Ouarzazate min 21 max 38

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 15 max 25

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 20 max 41

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 25 max 43

– Lagouira min 17 max 24

– Midelt min 19 max 34