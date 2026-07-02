Société

Météo. Temps chaud sur les plaines intérieures, le Souss et le Sud, accompagné d’ondées orageuses ce jeudi 2 juillet

La corniche de Nador.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 2 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/07/2026 à 06h05

- Temps chaud sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Sud-est, les plaines nord et centre, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Instabilité orageuse avec ondées éparses sur l’intérieur du Souss, Al Haouz, le Sud-est et l’Est des provinces du Sud.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur le Saiss, l’Atlas et le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 12/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/31°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, l’Est et le Sud des provinces du Sud et de 17/24°C ailleurs.

- Température maximale en légère baisse sur le Tangérois, l’intérieur du Souss et la majeure partie des régions sud et Sud-est, et en hausse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 juillet 2026:

Oujda min 21 max 37

Bouarfa min 20 max 34

Al Hoceima min 21 max 28

Tétouan min 21 max 27

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 23 max 32

Kénitra min 29 max 44

Rabat min 26 max 42

Casablanca min 22 max 30

El Jadida min 19 max 32

Settat min 23 max 44

Safi min 17 max 40

Khouribga min 24 max 42

Béni Mellal min 26 max 42

Marrakech min 26 max 46

Meknès min 26 max 43

Fès min 27 max 42

Ifrane min 19 max 35

Taounate min 29 max 42

Errachidia min 25 max 37

Ouarzazate min 21 max 38

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 15 max 25

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 20 max 41

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 25 max 43

Lagouira min 17 max 24

Midelt min 19 max 34

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/07/2026 à 06h05
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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