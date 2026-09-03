Météo. Temps chaud dans l’intérieur, orages sur l’Atlas et fortes rafales sur le Tangérois ce jeudi 3 septembre

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la Mère du Printemps ) est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus. . DR

- Temps assez chaud à chaud l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rhamna, la vallée de Moulouya, le sud-est et l’est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas, l’Oriental, le Souss et le nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le nord-ouest des provinces du Sud et près des côtes atlantiques centres et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’est et le sud des provinces sahariennes, et en hausse prédominante ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 3 septembre 2026:

– Oujda min 22 max 36

– Bouarfa min 25 max 38

– Al Hoceima min 20 max 28

– Tétouan min 22 max 28

– Sebta min 23 max 25

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 23 max 30

– Kénitra min 21 max 31

– Rabat min 23 max 32

– Casablanca min 25 max 28

– El Jadida min 22 max 29

– Settat min 28 max 44

– Safi min 19 max 26

– Khouribga min 26 max 44

– Béni Mellal min 25 max 43

– Marrakech min 26 max 45

– Meknès min 25 max 45

– Fès min 21 max 45

– Ifrane min 18 max 33

– Taounate min 31 max 45

– Errachidia min 22 max 40

– Ouarzazate min 24 max 39

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 20 max 35

– Es-Semara min 21 max 41

– Dakhla min 20 max 26

– Aousserd min 32 max 41

– Lagouira min 23 max 31

– Midelt min 20 max 35