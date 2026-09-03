Météo. Temps chaud dans l’intérieur, orages sur l’Atlas et fortes rafales sur le Tangérois ce jeudi 3 septembre

- Temps assez chaud à chaud l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rhamna, la vallée de Moulouya, le sud-est et l’est des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.
- Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas, l’Oriental, le Souss et le nord des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le nord-ouest des provinces du Sud et près des côtes atlantiques centres et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur l’est et le sud des provinces sahariennes, et en hausse prédominante ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 3 septembre 2026:
– Oujda min 22 max 36
– Bouarfa min 25 max 38
– Al Hoceima min 20 max 28
– Tétouan min 22 max 28
– Sebta min 23 max 25
– Mellilia min 24 max 27
– Tanger min 23 max 30
– Kénitra min 21 max 31
– Rabat min 23 max 32
– Casablanca min 25 max 28
– El Jadida min 22 max 29
– Settat min 28 max 44
– Safi min 19 max 26
– Khouribga min 26 max 44
– Béni Mellal min 25 max 43
– Marrakech min 26 max 45
– Meknès min 25 max 45
– Fès min 21 max 45
– Ifrane min 18 max 33
– Taounate min 31 max 45
– Errachidia min 22 max 40
– Ouarzazate min 24 max 39
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 20 max 35
– Es-Semara min 21 max 41
– Dakhla min 20 max 26
– Aousserd min 32 max 41
– Lagouira min 23 max 31
– Midelt min 20 max 35