Société

Météo. Temps chaud dans l’intérieur, orages sur l’Atlas et fortes rafales sur le Tangérois ce jeudi 3 septembre

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la "Mère du Printemps") est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus. 

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la Mère du Printemps) est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 3 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/09/2026 à 06h01

- Temps assez chaud à chaud l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rhamna, la vallée de Moulouya, le sud-est et l’est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas, l’Oriental, le Souss et le nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le nord-ouest des provinces du Sud et près des côtes atlantiques centres et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’est et le sud des provinces sahariennes, et en hausse prédominante ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 3 septembre 2026:

Oujda min 22 max 36

Bouarfa min 25 max 38

Al Hoceima min 20 max 28

Tétouan min 22 max 28

Sebta min 23 max 25

Mellilia min 24 max 27

Tanger min 23 max 30

Kénitra min 21 max 31

Rabat min 23 max 32

Casablanca min 25 max 28

El Jadida min 22 max 29

Settat min 28 max 44

Safi min 19 max 26

Khouribga min 26 max 44

Béni Mellal min 25 max 43

Marrakech min 26 max 45

Meknès min 25 max 45

Fès min 21 max 45

Ifrane min 18 max 33

Taounate min 31 max 45

Errachidia min 22 max 40

Ouarzazate min 24 max 39

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 21 max 41

Dakhla min 20 max 26

Aousserd min 32 max 41

Lagouira min 23 max 31

Midelt min 20 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/09/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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