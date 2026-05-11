Météo. Temps chaud à l’intérieur et orages épars sur le Sud-Est ce lundi 11 mai

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727). . DR

- Temps assez chaud sur l’intérieur du pays, le Sud-est et le Sud du pays.

- Ondées et orages épars sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes nord et centre, avec formations brumeuses locales.

- Rafales de vent assez fortes sur le Haut Atlas, le Sud-est, le Sud de l’Oriental et par endroits sur les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud et le Sud-est et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée au nord de Tantan devenant peu agité à agitée le soir au nord de Mehdia, et peu agitée à agitée au sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 11 mai 2026:

– Oujda min 11 max 28

– Bouarfa min 16 max 31

– Al Hoceima min 13 max 18

– Tétouan min 11 max 23

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 15 max 20

– Tanger min 12 max 22

– Kénitra min 14 max 24

– Rabat min 13 max 22

– Casablanca min 14 max 23

– El Jadida min 13 max 22

– Settat min 11 max 26

– Safi min 12 max 22

– Khouribga min 10 max 26

– Béni Mellal min 10 max 28

– Marrakech min 14 max 29

– Meknès min 11 max 26

– Fès min 12 max 27

– Ifrane min 7 max 19

– Taounate min 12 max 25

– Errachidia min 18 max 31

– Ouarzazate min 12 max 28

– Agadir min 14 max 24

– Essaouira min 12 max 20

– Laâyoune min 14 max 27

– Es-Semara min 17 max 25

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 18 max 34

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min 10 max 28