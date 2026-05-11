Météo. Temps chaud à l’intérieur et orages épars sur le Sud-Est ce lundi 11 mai

- Temps assez chaud sur l’intérieur du pays, le Sud-est et le Sud du pays.
- Ondées et orages épars sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes nord et centre, avec formations brumeuses locales.
- Rafales de vent assez fortes sur le Haut Atlas, le Sud-est, le Sud de l’Oriental et par endroits sur les provinces sud, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur le Sud et le Sud-est et en hausse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée au nord de Tantan devenant peu agité à agitée le soir au nord de Mehdia, et peu agitée à agitée au sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 11 mai 2026:
– Oujda min 11 max 28
– Bouarfa min 16 max 31
– Al Hoceima min 13 max 18
– Tétouan min 11 max 23
– Sebta min 15 max 20
– Mellilia min 15 max 20
– Tanger min 12 max 22
– Kénitra min 14 max 24
– Rabat min 13 max 22
– Casablanca min 14 max 23
– El Jadida min 13 max 22
– Settat min 11 max 26
– Safi min 12 max 22
– Khouribga min 10 max 26
– Béni Mellal min 10 max 28
– Marrakech min 14 max 29
– Meknès min 11 max 26
– Fès min 12 max 27
– Ifrane min 7 max 19
– Taounate min 12 max 25
– Errachidia min 18 max 31
– Ouarzazate min 12 max 28
– Agadir min 14 max 24
– Essaouira min 12 max 20
– Laâyoune min 14 max 27
– Es-Semara min 17 max 25
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 18 max 34
– Lagouira min 17 max 25
– Midelt min 10 max 28