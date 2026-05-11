Société

Météo. Temps chaud à l’intérieur et orages épars sur le Sud-Est ce lundi 11 mai

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727). 

Meknès, place Lahdim. Cette esplanade, entre la vieille ville et la partie impériale, doit son nom, «place de la démolition», après que des tonnes de gravats y furent entreposées, lors des travaux de reconstruction de la cité, sous le sultan Moulay Ismaïl (1645 - 1727).  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 11 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/05/2026 à 06h01

- Temps assez chaud sur l’intérieur du pays, le Sud-est et le Sud du pays.

- Ondées et orages épars sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes nord et centre, avec formations brumeuses locales.

- Rafales de vent assez fortes sur le Haut Atlas, le Sud-est, le Sud de l’Oriental et par endroits sur les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud et le Sud-est et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée au nord de Tantan devenant peu agité à agitée le soir au nord de Mehdia, et peu agitée à agitée au sud.

Lire aussi : Infrastructures, eau, ports, météo: Nizar Baraka lance un observatoire digital des projets publics

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 11 mai 2026:

Oujda min 11 max 28

Bouarfa min 16 max 31

Al Hoceima min 13 max 18

Tétouan min 11 max 23

Sebta min 15 max 20

Mellilia min 15 max 20

Tanger min 12 max 22

Kénitra min 14 max 24

Rabat min 13 max 22

Casablanca min 14 max 23

El Jadida min 13 max 22

Settat min 11 max 26

Safi min 12 max 22

Khouribga min 10 max 26

Béni Mellal min 10 max 28

Marrakech min 14 max 29

Meknès min 11 max 26

Fès min 12 max 27

Ifrane min 7 max 19

Taounate min 12 max 25

Errachidia min 18 max 31

Ouarzazate min 12 max 28

Agadir min 14 max 24

Essaouira min 12 max 20

Laâyoune min 14 max 27

Es-Semara min 17 max 25

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 18 max 34

Lagouira min 17 max 25

Midelt min 10 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/05/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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