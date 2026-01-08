Société

Météo. Températures en légère hausse sur les provinces du Royaume, avec un temps froid sur l’Atlas et le Rif ce jeudi 8 janvier

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 8 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/01/2026 à 06h00

Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Nuages bas assez denses sur l’extrême Nord-Ouest, la Méditerranée et le nord de l’Oriental, avec bruine possible.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de –10/–02°C sur l’Atlas, de –02/03°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/12°C sur les provinces du Sud, le Souss, l’extrême Nord-Ouest et la rive méditerranéenne, et de 03/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse, sauf sur l’est des provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Tan-Tan et agitée à forte au sud, localement forte entre Agadir et Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 8 janvier 2026:

Oujda min 03 max 12

Bouarfa min –02 max 10

Al Hoceima min 07 max 16

Tétouan min 08 max 14

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 10 max 14

Kénitra min 04 max 17

Rabat min 05 max 17

Casablanca min 05 max 16

El Jadida min 04 max 16

Settat min 04 max 15

Safi min 02 max 17

Khouribga min 02 max 13

Béni Mellal min 03 max 13

Marrakech min 02 max 17

Meknès min 02 max 14

Fès min 04 max 13

Ifrane min –04 max 09

Taounate min 03 max 14

Errachidia min 00 max 12

Ouarzazate min 00 max 12

Agadir min 06 max 18

Essaouira min 05 max 19

Laâyoune min 08 max 22

Es-Semara min 05 max 21

Dakhla min 08 max 24

Aousserd min 09 max 21

Lagouira min 10 max 24

Midelt min –01 max 09.

