Météo. Températures en légère hausse sur les provinces du Royaume, avec un temps froid sur l’Atlas et le Rif ce jeudi 8 janvier

Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.
– Nuages bas assez denses sur l’extrême Nord-Ouest, la Méditerranée et le nord de l’Oriental, avec bruine possible.
– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de –10/–02°C sur l’Atlas, de –02/03°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/12°C sur les provinces du Sud, le Souss, l’extrême Nord-Ouest et la rive méditerranéenne, et de 03/08°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse, sauf sur l’est des provinces du Sud.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Tan-Tan et agitée à forte au sud, localement forte entre Agadir et Tarfaya.
Lire aussi : Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 8 janvier 2026:
– Oujda min 03 max 12
– Bouarfa min –02 max 10
– Al Hoceima min 07 max 16
– Tétouan min 08 max 14
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 11 max 16
– Tanger min 10 max 14
– Kénitra min 04 max 17
– Rabat min 05 max 17
– Casablanca min 05 max 16
– El Jadida min 04 max 16
– Settat min 04 max 15
– Safi min 02 max 17
– Khouribga min 02 max 13
– Béni Mellal min 03 max 13
– Marrakech min 02 max 17
– Meknès min 02 max 14
– Fès min 04 max 13
– Ifrane min –04 max 09
– Taounate min 03 max 14
– Errachidia min 00 max 12
– Ouarzazate min 00 max 12
– Agadir min 06 max 18
– Essaouira min 05 max 19
– Laâyoune min 08 max 22
– Es-Semara min 05 max 21
– Dakhla min 08 max 24
– Aousserd min 09 max 21
– Lagouira min 10 max 24
– Midelt min –01 max 09.