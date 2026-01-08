Météo. Températures en légère hausse sur les provinces du Royaume, avec un temps froid sur l’Atlas et le Rif ce jeudi 8 janvier

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Nuages bas assez denses sur l’extrême Nord-Ouest, la Méditerranée et le nord de l’Oriental, avec bruine possible.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de –10/–02°C sur l’Atlas, de –02/03°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/12°C sur les provinces du Sud, le Souss, l’extrême Nord-Ouest et la rive méditerranéenne, et de 03/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse, sauf sur l’est des provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Tan-Tan et agitée à forte au sud, localement forte entre Agadir et Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 8 janvier 2026:

– Oujda min 03 max 12

– Bouarfa min –02 max 10

– Al Hoceima min 07 max 16

– Tétouan min 08 max 14

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 10 max 14

– Kénitra min 04 max 17

– Rabat min 05 max 17

– Casablanca min 05 max 16

– El Jadida min 04 max 16

– Settat min 04 max 15

– Safi min 02 max 17

– Khouribga min 02 max 13

– Béni Mellal min 03 max 13

– Marrakech min 02 max 17

– Meknès min 02 max 14

– Fès min 04 max 13

– Ifrane min –04 max 09

– Taounate min 03 max 14

– Errachidia min 00 max 12

– Ouarzazate min 00 max 12

– Agadir min 06 max 18

– Essaouira min 05 max 19

– Laâyoune min 08 max 22

– Es-Semara min 05 max 21

– Dakhla min 08 max 24

– Aousserd min 09 max 21

– Lagouira min 10 max 24

– Midelt min –01 max 09.