Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce jeudi 5 novembre

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Ciel peu à passagèrement nuageux sur le nord-ouest, le Moyen Atlas, le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, avec ondées éparses.

– Nuages bas et formations brumeuses, par endroits, sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 06/11°C sur le Rif, l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 18/22°C sur les provinces sahariennes et de 11/18°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à localement belle entre Tarfaya et Boujdour.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 novembre 2026:

– Oujda min 13 max 22

– Bouarfa min 08 max 16

– Al Hoceima min 16 max 24

– Tétouan min 15 max 20

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 15 max 21

– Tanger min 17 max 20

– Kénitra min 12 max 25

– Rabat min 13 max 24

– Casablanca min 15 max 23

– El Jadida min 16 max 24

– Settat min 16 max 23

– Safi min 14 max 25

– Khouribga min 12 max 22

– Béni Mellal min 14 max 21

– Marrakech min 14 max 24

– Meknès min 11 max 21

– Fès min 11 max 22

– Ifrane min 07 max 13

– Taounate min 13 max 16

– Errachidia min 11 max 19

– Ouarzazate min 09 max 24

– Agadir min 17 max 28

– Essaouira min 17 max 23

– Laâyoune min 17 max 31

– Es-Semara min 21 max 34

– Dakhla min 19 max 25

– Aousserd min 24 max 34

– Lagouira min 18 max 29

– Midelt min 08 max 18.