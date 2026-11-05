Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce jeudi 5 novembre

Ciel peu à passagèrement nuageux sur le nord-ouest, le Moyen Atlas, le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, avec ondées éparses.
– Nuages bas et formations brumeuses, par endroits, sur les côtes sud.
– Température minimale de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 06/11°C sur le Rif, l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 18/22°C sur les provinces sahariennes et de 11/18°C partout ailleurs.
– Température diurne en légère hausse sur la majeure partie du Royaume.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à localement belle entre Tarfaya et Boujdour.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 novembre 2026:
– Oujda min 13 max 22
– Bouarfa min 08 max 16
– Al Hoceima min 16 max 24
– Tétouan min 15 max 20
– Sebta min 15 max 19
– Mellilia min 15 max 21
– Tanger min 17 max 20
– Kénitra min 12 max 25
– Rabat min 13 max 24
– Casablanca min 15 max 23
– El Jadida min 16 max 24
– Settat min 16 max 23
– Safi min 14 max 25
– Khouribga min 12 max 22
– Béni Mellal min 14 max 21
– Marrakech min 14 max 24
– Meknès min 11 max 21
– Fès min 11 max 22
– Ifrane min 07 max 13
– Taounate min 13 max 16
– Errachidia min 11 max 19
– Ouarzazate min 09 max 24
– Agadir min 17 max 28
– Essaouira min 17 max 23
– Laâyoune min 17 max 31
– Es-Semara min 21 max 34
– Dakhla min 19 max 25
– Aousserd min 24 max 34
– Lagouira min 18 max 29
– Midelt min 08 max 18.