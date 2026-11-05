Société

Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce jeudi 5 novembre

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/11/2026 à 06h56

Ciel peu à passagèrement nuageux sur le nord-ouest, le Moyen Atlas, le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, avec ondées éparses.

– Nuages bas et formations brumeuses, par endroits, sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 06/11°C sur le Rif, l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 18/22°C sur les provinces sahariennes et de 11/18°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à localement belle entre Tarfaya et Boujdour.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 novembre 2026:

Oujda min 13 max 22

Bouarfa min 08 max 16

Al Hoceima min 16 max 24

Tétouan min 15 max 20

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 15 max 21

Tanger min 17 max 20

Kénitra min 12 max 25

Rabat min 13 max 24

Casablanca min 15 max 23

El Jadida min 16 max 24

Settat min 16 max 23

Safi min 14 max 25

Khouribga min 12 max 22

Béni Mellal min 14 max 21

Marrakech min 14 max 24

Meknès min 11 max 21

Fès min 11 max 22

Ifrane min 07 max 13

Taounate min 13 max 16

Errachidia min 11 max 19

Ouarzazate min 09 max 24

Agadir min 17 max 28

Essaouira min 17 max 23

Laâyoune min 17 max 31

Es-Semara min 21 max 34

Dakhla min 19 max 25

Aousserd min 24 max 34

Lagouira min 18 max 29

Midelt min 08 max 18.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/11/2026 à 06h56
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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