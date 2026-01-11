Météo. Températures en hausse sur les provinces sahariennes et stables ailleurs ce dimanche 11 janvier, avec un temps froid localement sur les montagnes

Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines nord et centre, l’Oriental, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, ainsi que le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Temps stable avec un ciel assez dégagé.
– Température minimale de l’ordre de –05/00°C sur l’Atlas, de 07/12°C sur le Souss, le Nord-Ouest des provinces sahariennes et près des côtes, et de 01/07°C partout ailleurs.
– Températures diurnes en hausse sur les provinces sahariennes et variant peu ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026 :
– Oujda min 04 max 16
– Bouarfa min 02 max 14
– Al Hoceima min 05 max 14
– Tétouan min 06 max 14
– Sebta min 11 max 15
– Mellilia min 05 max 15
– Tanger min 07 max 14
– Kénitra min 05 max 15
– Rabat min 07 max 16
– Casablanca min 09 max 15
– El Jadida min 06 max 16
– Settat min 03 max 16
– Safi min 07 max 18
– Khouribga min 02 max 17
– Béni Mellal min 06 max 16
– Marrakech min 03 max 19
– Meknès min 06 max 14
– Fès min 06 max 13
– Ifrane min –01 max 11
– Taounate min 05 max 13
– Errachidia min 03 max 15
– Ouarzazate min 03 max 16
– Agadir min 07 max 19
– Essaouira min 07 max 19
– Laâyoune min 08 max 23
– Es-Semara min 07 max 23
– Dakhla min 11 max 23
– Aousserd min 10 max 24
– Lagouira min 10 max 25
– Midelt min 03 max 15.