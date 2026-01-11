Société

Météo. Températures en hausse sur les provinces sahariennes et stables ailleurs ce dimanche 11 janvier, avec un temps froid localement sur les montagnes

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/01/2026 à 05h59

Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines nord et centre, l’Oriental, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, ainsi que le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps stable avec un ciel assez dégagé.

– Température minimale de l’ordre de –05/00°C sur l’Atlas, de 07/12°C sur le Souss, le Nord-Ouest des provinces sahariennes et près des côtes, et de 01/07°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur les provinces sahariennes et variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026 :

Oujda min 04 max 16

Bouarfa min 02 max 14

Al Hoceima min 05 max 14

Tétouan min 06 max 14

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 05 max 15

Tanger min 07 max 14

Kénitra min 05 max 15

Rabat min 07 max 16

Casablanca min 09 max 15

El Jadida min 06 max 16

Settat min 03 max 16

Safi min 07 max 18

Khouribga min 02 max 17

Béni Mellal min 06 max 16

Marrakech min 03 max 19

Meknès min 06 max 14

Fès min 06 max 13

Ifrane min –01 max 11

Taounate min 05 max 13

Errachidia min 03 max 15

Ouarzazate min 03 max 16

Agadir min 07 max 19

Essaouira min 07 max 19

Laâyoune min 08 max 23

Es-Semara min 07 max 23

Dakhla min 11 max 23

Aousserd min 10 max 24

Lagouira min 10 max 25

Midelt min 03 max 15.

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

