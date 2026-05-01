Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 1er mai, avec des rafales de vent modérées sur le centre et les côtes sud

Temps peu à passagèrement nuageux sur le Rif, la Méditerranée et le Moyen Atlas.
– Nuages bas sur les plaines atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces du Sud, avec brume locale.
– Rafales de vent modérées sur les plaines intérieures centre, l’intérieur du Souss et près des côtes sud.
– Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 09/12°C sur le Gharb et les plaines atlantiques nord, de 18/20°C sur le Sud-est et l’extrême sud et de 13/18°C partout ailleurs.
– Hausse des températures sur l’ensemble du pays.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 1er mai 2026 :
– Oujda min 15 max 25
– Bouarfa min 14 max 27
– Al Hoceima min 18 max 22
– Tétouan min 14 max 22
– Sebta min 14 max 21
– Mellilia min 16 max 20
– Tanger min 12 max 22
– Kénitra min 12 max 23
– Rabat min 14 max 22
– Casablanca min 15 max 21
– El Jadida min 16 max 21
– Settat min 12 max 26
– Safi min 14 max 24
– Khouribga min 10 max 26
– Béni Mellal min 15 max 26
– Marrakech min 14 max 29
– Meknès min 10 max 25
– Fès min 13 max 26
– Ifrane min 06 max 20
– Taounate min 13 max 26
– Errachidia min 17 max 31
– Ouarzazate min 11 max 31
– Agadir min 15 max 25
– Essaouira min 18 max 22
– Laâyoune min 14 max 29
– Es-Semara min 15 max 32
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 19 max 38
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 10 max 23.