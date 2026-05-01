Société

Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 1er mai, avec des rafales de vent modérées sur le centre et les côtes sud

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 1er mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/05/2026 à 05h59

Temps peu à passagèrement nuageux sur le Rif, la Méditerranée et le Moyen Atlas.

– Nuages bas sur les plaines atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces du Sud, avec brume locale.

– Rafales de vent modérées sur les plaines intérieures centre, l’intérieur du Souss et près des côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 09/12°C sur le Gharb et les plaines atlantiques nord, de 18/20°C sur le Sud-est et l’extrême sud et de 13/18°C partout ailleurs.

– Hausse des températures sur l’ensemble du pays.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Le barrage Bin El Ouidane atteint 94% de remplissage et reprend sa production électrique

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 1er mai 2026 :

Oujda min 15 max 25

Bouarfa min 14 max 27

Al Hoceima min 18 max 22

Tétouan min 14 max 22

Sebta min 14 max 21

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 12 max 22

Kénitra min 12 max 23

Rabat min 14 max 22

Casablanca min 15 max 21

El Jadida min 16 max 21

Settat min 12 max 26

Safi min 14 max 24

Khouribga min 10 max 26

Béni Mellal min 15 max 26

Marrakech min 14 max 29

Meknès min 10 max 25

Fès min 13 max 26

Ifrane min 06 max 20

Taounate min 13 max 26

Errachidia min 17 max 31

Ouarzazate min 11 max 31

Agadir min 15 max 25

Essaouira min 18 max 22

Laâyoune min 14 max 29

Es-Semara min 15 max 32

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 19 max 38

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 10 max 23.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/05/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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