Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 1er mai, avec des rafales de vent modérées sur le centre et les côtes sud

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps peu à passagèrement nuageux sur le Rif, la Méditerranée et le Moyen Atlas.

– Nuages bas sur les plaines atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces du Sud, avec brume locale.

– Rafales de vent modérées sur les plaines intérieures centre, l’intérieur du Souss et près des côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 09/12°C sur le Gharb et les plaines atlantiques nord, de 18/20°C sur le Sud-est et l’extrême sud et de 13/18°C partout ailleurs.

– Hausse des températures sur l’ensemble du pays.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 1er mai 2026 :

– Oujda min 15 max 25

– Bouarfa min 14 max 27

– Al Hoceima min 18 max 22

– Tétouan min 14 max 22

– Sebta min 14 max 21

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 12 max 22

– Kénitra min 12 max 23

– Rabat min 14 max 22

– Casablanca min 15 max 21

– El Jadida min 16 max 21

– Settat min 12 max 26

– Safi min 14 max 24

– Khouribga min 10 max 26

– Béni Mellal min 15 max 26

– Marrakech min 14 max 29

– Meknès min 10 max 25

– Fès min 13 max 26

– Ifrane min 06 max 20

– Taounate min 13 max 26

– Errachidia min 17 max 31

– Ouarzazate min 11 max 31

– Agadir min 15 max 25

– Essaouira min 18 max 22

– Laâyoune min 14 max 29

– Es-Semara min 15 max 32

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 19 max 38

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 10 max 23.