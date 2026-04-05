Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 5 avril, avec quelques précipitations attendues dans l’Anti-Atlas et le Souss

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Températures en hausse, en particulier sur les provinces sud.

– Faibles pluies avec risque d’orages sur le nord des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et le Souss, débordant la nuit suivante sur le Haouz, Chiadma, Abda et Rehamna.

– Ciel peu à passagèrement nuageux en général ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, les Haut et Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 07/13°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, les versants sud-est et près des côtes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse.

– Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, peu agitée à agitée au nord de Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 avril 2026 :

– Oujda min 09 max 28– Bouarfa min 06 max 21– Al Hoceima min 08 max 19– Tétouan min 11 max 18– Sebta min 16 max 18– Mellilia min 14 max 18– Tanger min 15 max 23– Kénitra min 11 max 32– Rabat min 13 max 27– Casablanca min 13 max 23

– El Jadida min 12 max 23

– Settat min 15 max 31

– Safi min 13 max 23

– Khouribga min 13 max 28

– Béni Mellal min 16 max 29

– Marrakech min 16 max 33

– Meknès min 12 max 30

– Fès min 13 max 29

– Ifrane min 08 max 20

– Taounate min 17 max 29

– Errachidia min 10 max 25

– Ouarzazate min 10 max 26

– Agadir min 14 max 32

– Essaouira min 11 max 22

– Laâyoune min 17 max 33

– Es-Semara min 18 max 35

– Dakhla min 17 max 25

– Aousserd min 23 max 37

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 08 max 23.