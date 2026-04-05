Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 5 avril, avec quelques précipitations attendues dans l’Anti-Atlas et le Souss

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 5 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/04/2026 à 05h59

Températures en hausse, en particulier sur les provinces sud.

– Faibles pluies avec risque d’orages sur le nord des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et le Souss, débordant la nuit suivante sur le Haouz, Chiadma, Abda et Rehamna.

– Ciel peu à passagèrement nuageux en général ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, les Haut et Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 07/13°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, les versants sud-est et près des côtes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse.

– Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, peu agitée à agitée au nord de Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 5 avril 2026 :

Oujda min 09 max 28– Bouarfa min 06 max 21– Al Hoceima min 08 max 19– Tétouan min 11 max 18– Sebta min 16 max 18– Mellilia min 14 max 18– Tanger min 15 max 23– Kénitra min 11 max 32– Rabat min 13 max 27– Casablanca min 13 max 23

El Jadida min 12 max 23

Settat min 15 max 31

Safi min 13 max 23

Khouribga min 13 max 28

Béni Mellal min 16 max 29

Marrakech min 16 max 33

Meknès min 12 max 30

Fès min 13 max 29

Ifrane min 08 max 20

Taounate min 17 max 29

Errachidia min 10 max 25

Ouarzazate min 10 max 26

Agadir min 14 max 32

Essaouira min 11 max 22

Laâyoune min 17 max 33

Es-Semara min 18 max 35

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 23 max 37

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 08 max 23.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/04/2026 à 05h59
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

LEs contenus liés

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Articles les plus lus

1
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
2
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
3
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
4
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
5
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
6
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
7
Le lent déclin du centre-ville de Casablanca
8
Location des bacs de stockage de la Samir: ce que dit la ministre, ce que révèlent les faits
Revues de presse

Voir plus