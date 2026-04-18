Météo. Températures en hausse ce samedi 18 avril avec vague de chaleur au Sud et orages sur les reliefs

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes, le Souss et les plaines de Tadla et Rehamna.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et la Méditerranée, la matinée et la nuit.
- Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses et risque d’orage sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.
- Températures minimales de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur le Rif et l’Oriental, de 19/25°C sur le Sud et de 12/19°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en légère hausse.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 avril 2026:
– Oujda min 12 max 27
– Bouarfa min 12 max 25
– Al Hoceima min 10 max 20
– Tétouan min 12 max 19
– Sebta min 15 max 19
– Mellilia min 12 max 19
– Tanger min 16 max 25
– Kénitra min 13 max 25
– Rabat min 13 max 22
– Casablanca min 14 max 20
– El Jadida min 11 max 22
– Settat min 15 max 30
– Safi min 13 max 31
– Khouribga min 13 max 29
– Béni Mellal min 15 max 29
– Marrakech min 16 max 34
– Meknès min 13 max 29
– Fès min 13 max 30
– Ifrane min 08 max 20
– Taounate min 17 max 29
– Errachidia min 14 max 29
– Ouarzazate min 13 max 30
– Agadir min 18 max 35
– Essaouira min 16 max 24
– Laâyoune min 15 max 40
– Es-Semara min 21 max 38
– Dakhla min 16 max 26
– Aousserd min 20 max 38
– Lagouira min 17 max 29
– Midelt min 11 max 24.