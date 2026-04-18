Société

Météo. Températures en hausse ce samedi 18 avril avec vague de chaleur au Sud et orages sur les reliefs

La célèbre Dune blanche, à quelques encablures de la ville de Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 18 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/04/2026 à 05h58

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes, le Souss et les plaines de Tadla et Rehamna.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

- Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses et risque d’orage sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.

- Températures minimales de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur le Rif et l’Oriental, de 19/25°C sur le Sud et de 12/19°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le littoral.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 avril 2026:

Oujda min 12 max 27

Bouarfa min 12 max 25

Al Hoceima min 10 max 20

Tétouan min 12 max 19

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 12 max 19

Tanger min 16 max 25

Kénitra min 13 max 25

Rabat min 13 max 22

Casablanca min 14 max 20

El Jadida min 11 max 22

Settat min 15 max 30

Safi min 13 max 31

Khouribga min 13 max 29

Béni Mellal min 15 max 29

Marrakech min 16 max 34

Meknès min 13 max 29

Fès min 13 max 30

Ifrane min 08 max 20

Taounate min 17 max 29

Errachidia min 14 max 29

Ouarzazate min 13 max 30

Agadir min 18 max 35

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 15 max 40

Es-Semara min 21 max 38

Dakhla min 16 max 26

Aousserd min 20 max 38

Lagouira min 17 max 29

Midelt min 11 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/04/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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