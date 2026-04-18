Météo. Températures en hausse ce samedi 18 avril avec vague de chaleur au Sud et orages sur les reliefs

La célèbre Dune blanche, à quelques encablures de la ville de Dakhla.

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes, le Souss et les plaines de Tadla et Rehamna.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

- Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses et risque d’orage sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.

- Températures minimales de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur le Rif et l’Oriental, de 19/25°C sur le Sud et de 12/19°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et sur le littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 avril 2026:

– Oujda min 12 max 27

– Bouarfa min 12 max 25

– Al Hoceima min 10 max 20

– Tétouan min 12 max 19

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 12 max 19

– Tanger min 16 max 25

– Kénitra min 13 max 25

– Rabat min 13 max 22

– Casablanca min 14 max 20

– El Jadida min 11 max 22

– Settat min 15 max 30

– Safi min 13 max 31

– Khouribga min 13 max 29

– Béni Mellal min 15 max 29

– Marrakech min 16 max 34

– Meknès min 13 max 29

– Fès min 13 max 30

– Ifrane min 08 max 20

– Taounate min 17 max 29

– Errachidia min 14 max 29

– Ouarzazate min 13 max 30

– Agadir min 18 max 35

– Essaouira min 16 max 24

– Laâyoune min 15 max 40

– Es-Semara min 21 max 38

– Dakhla min 16 max 26

– Aousserd min 20 max 38

– Lagouira min 17 max 29

– Midelt min 11 max 24.