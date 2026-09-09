Météo. Températures en baisse, temps chaud dans les terres et orages sur le relief ce mercredi 9 septembre

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, la vallée de Moulouya et assez chaud à chaud sur le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Sud-est.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centres et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 22/25°C ailleurs.

- Température en baisse générale.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 septembre 2026:

– Oujda min 19 max 37

– Bouarfa min 20 max 28

– Al Hoceima min 26 max 31

– Tétouan min 24 max 32

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 25 max 29

– Tanger min 21 max 28

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 20 max 28

– Casablanca min 24 max 27

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 20 max 34

– Safi min 19 max 31

– Khouribga min 19 max 34

– Béni Mellal min 22 max 37

– Marrakech min 24 max 39

– Meknès min 21 max 34

– Fès min 19 max 35

– Ifrane min 12 max 27

– Taounate min 23 max 35

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 19 max 34

– Agadir min 23 max 35

– Essaouira min 19 max 29

– Laâyoune min 22 max 43

– Es-Semara min 27 max 45

– Dakhla min 21 max 25

– Aousserd min 25 max 43

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 19 max 30