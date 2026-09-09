Météo. Températures en baisse, temps chaud dans les terres et orages sur le relief ce mercredi 9 septembre

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, la vallée de Moulouya et assez chaud à chaud sur le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.
- Averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental.
- Ondées et orages sur le Sud-est.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces sud avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centres et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 22/25°C ailleurs.
- Température en baisse générale.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 septembre 2026:
– Oujda min 19 max 37
– Bouarfa min 20 max 28
– Al Hoceima min 26 max 31
– Tétouan min 24 max 32
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 25 max 29
– Tanger min 21 max 28
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 20 max 28
– Casablanca min 24 max 27
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 20 max 34
– Safi min 19 max 31
– Khouribga min 19 max 34
– Béni Mellal min 22 max 37
– Marrakech min 24 max 39
– Meknès min 21 max 34
– Fès min 19 max 35
– Ifrane min 12 max 27
– Taounate min 23 max 35
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 19 max 34
– Agadir min 23 max 35
– Essaouira min 19 max 29
– Laâyoune min 22 max 43
– Es-Semara min 27 max 45
– Dakhla min 21 max 25
– Aousserd min 25 max 43
– Lagouira min 20 max 26
– Midelt min 19 max 30