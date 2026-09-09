Société

Météo. Températures en baisse, temps chaud dans les terres et orages sur le relief ce mercredi 9 septembre

Casablanca.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2026 à 06h07

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, la vallée de Moulouya et assez chaud à chaud sur le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Sud-est.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centres et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 22/25°C ailleurs.

- Température en baisse générale.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 septembre 2026:

Oujda min 19 max 37

Bouarfa min 20 max 28

Al Hoceima min 26 max 31

Tétouan min 24 max 32

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 25 max 29

Tanger min 21 max 28

Kénitra min 21 max 30

Rabat min 20 max 28

Casablanca min 24 max 27

El Jadida min 21 max 27

Settat min 20 max 34

Safi min 19 max 31

Khouribga min 19 max 34

Béni Mellal min 22 max 37

Marrakech min 24 max 39

Meknès min 21 max 34

Fès min 19 max 35

Ifrane min 12 max 27

Taounate min 23 max 35

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 19 max 34

Agadir min 23 max 35

Essaouira min 19 max 29

Laâyoune min 22 max 43

Es-Semara min 27 max 45

Dakhla min 21 max 25

Aousserd min 25 max 43

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 19 max 30

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2026 à 06h07
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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