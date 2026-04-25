Météo. Température stationnaires ce samedi 25 avril, avec des averses sur le Rif, l’Atlas et l’Oriental

Une vue de la ville de Larache.

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du Royaume.

- Pluies ou averses avec risque d’orages sur le Rif et le Moyen Atlas.

- Pluies faibles avec risque d’orage sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et les Côtes Centres et sud.

- Températures minimales de l’ordre de 2/6°C sur l’Atlas, de 6/12°C sur le Rif et le Nord de l’Oriental, de 16/20°C sur le Tangérois, les Plaines Nord et Centres et le Sud-Est et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse sur l’Oriental et les Provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 avril 2026:

– Oujda min 13 max 19

– Bouarfa min 12 max 21

– Al Hoceima min 14 max 16

– Tétouan min 12 max 20

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 15 max 16

– Tanger min 14 max 22

– Kénitra min 12 max 23

– Rabat min 11 max 20

– Casablanca min 15 max 20

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 11 max 24

– Safi min 12 max 23

– Khouribga min 9 max 23

– Béni Mellal min 10 max 23

– Marrakech min 13 max 27

– Meknès min 11 max 22

– Fès min 13 max 22

– Ifrane min 7 max 16

– Taounate min 13 max 22

– Errachidia min 15 max 27

– Ouarzazate min 11 max 28

– Agadir min 15 max 26

– Essaouira min 14 max 21

– Laâyoune min 16 max 26

– Es-Semara min 15 max 29

– Dakhla min 16 max 26

– Aousserd min 15 max 34

– Lagouira min 16 max 28

– Midelt min 10 max 16