Société

Météo. Température stationnaires ce samedi 25 avril, avec des averses sur le Rif, l’Atlas et l’Oriental

Une vue de la ville de Larache.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 23 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/04/2026 à 05h56

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du Royaume.

- Pluies ou averses avec risque d’orages sur le Rif et le Moyen Atlas.

- Pluies faibles avec risque d’orage sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et les Côtes Centres et sud.

- Températures minimales de l’ordre de 2/6°C sur l’Atlas, de 6/12°C sur le Rif et le Nord de l’Oriental, de 16/20°C sur le Tangérois, les Plaines Nord et Centres et le Sud-Est et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse sur l’Oriental et les Provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 avril 2026:

Oujda min 13 max 19

Bouarfa min 12 max 21

Al Hoceima min 14 max 16

Tétouan min 12 max 20

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 15 max 16

Tanger min 14 max 22

Kénitra min 12 max 23

Rabat min 11 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 12 max 20

Settat min 11 max 24

Safi min 12 max 23

Khouribga min 9 max 23

Béni Mellal min 10 max 23

Marrakech min 13 max 27

Meknès min 11 max 22

Fès min 13 max 22

Ifrane min 7 max 16

Taounate min 13 max 22

Errachidia min 15 max 27

Ouarzazate min 11 max 28

Agadir min 15 max 26

Essaouira min 14 max 21

Laâyoune min 16 max 26

Es-Semara min 15 max 29

Dakhla min 16 max 26

Aousserd min 15 max 34

Lagouira min 16 max 28

Midelt min 10 max 16

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/04/2026 à 05h56
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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