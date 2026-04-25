Météo. Température stationnaires ce samedi 25 avril, avec des averses sur le Rif, l’Atlas et l’Oriental

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du Royaume.
- Pluies ou averses avec risque d’orages sur le Rif et le Moyen Atlas.
- Pluies faibles avec risque d’orage sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et le Haut Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et les Côtes Centres et sud.
- Températures minimales de l’ordre de 2/6°C sur l’Atlas, de 6/12°C sur le Rif et le Nord de l’Oriental, de 16/20°C sur le Tangérois, les Plaines Nord et Centres et le Sud-Est et de 12/16°C partout ailleurs.
- Température maximale en hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse sur l’Oriental et les Provinces du Sud.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 avril 2026:
– Oujda min 13 max 19
– Bouarfa min 12 max 21
– Al Hoceima min 14 max 16
– Tétouan min 12 max 20
– Sebta min 15 max 19
– Mellilia min 15 max 16
– Tanger min 14 max 22
– Kénitra min 12 max 23
– Rabat min 11 max 20
– Casablanca min 15 max 20
– El Jadida min 12 max 20
– Settat min 11 max 24
– Safi min 12 max 23
– Khouribga min 9 max 23
– Béni Mellal min 10 max 23
– Marrakech min 13 max 27
– Meknès min 11 max 22
– Fès min 13 max 22
– Ifrane min 7 max 16
– Taounate min 13 max 22
– Errachidia min 15 max 27
– Ouarzazate min 11 max 28
– Agadir min 15 max 26
– Essaouira min 14 max 21
– Laâyoune min 16 max 26
– Es-Semara min 15 max 29
– Dakhla min 16 max 26
– Aousserd min 15 max 34
– Lagouira min 16 max 28
– Midelt min 10 max 16