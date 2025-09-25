Météo. Température en baisse sur le Nord du Royaume et des orages prévus sur l’Oriental et l’Atlas ce jeudi 25 septembre, avec une chaleur persistante sur les provinces du Sud

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud.
– Formations brumeuses par endroit sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes nord et centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.
– Ondées avec risque d’orage sur le Rif, l’Est du Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur les provinces sahariennes, de 06/15 °C sur l’Atlas et le Rif et de 15/20 °C ailleurs.
– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en légère hausse sur le Sud.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Rabat et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 septembre 2025:
– Oujda min 17 max 25
– Bouarfa min 13 max 30
– Al Hoceima min 16 max 26
– Tétouan min 17 max 26
– Sebta min 16 max 25
– Mellilia min 21 max 24
– Tanger min 21 max 29
– Kénitra min 13 max 26
– Rabat min 14 max 25
– Casablanca min 17 max 26
– El Jadida min 17 max 26
– Settat min 14 max 29
– Safi min 14 max 26
– Khouribga min 14 max 29
– Béni Mellal min 16 max 28
– Marrakech min 15 max 31
– Meknès min 15 max 29
– Fès min 15 max 28
– Ifrane min 10 max 21
– Taounate min 19 max 31
– Errachidia min 17 max 31
– Ouarzazate min 15 max 32
– Agadir min 18 max 26
– Essaouira min 14 max 21
– Laâyoune min 14 max 28
– Es-Semara min 15 max 30
– Dakhla min 19 max 26
– Aousserd min 20 max 38
– Lagouira min 20 max 30
– Midelt min 13 max 25.