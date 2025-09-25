Société

Météo. Température en baisse sur le Nord du Royaume et des orages prévus sur l’Oriental et l’Atlas ce jeudi 25 septembre, avec une chaleur persistante sur les provinces du Sud

La ville de Fès.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2025 à 06h00

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Formations brumeuses par endroit sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes nord et centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Ondées avec risque d’orage sur le Rif, l’Est du Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur les provinces sahariennes, de 06/15 °C sur l’Atlas et le Rif et de 15/20 °C ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en légère hausse sur le Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Rabat et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 septembre 2025:

Oujda min 17 max 25

Bouarfa min 13 max 30

Al Hoceima min 16 max 26

Tétouan min 17 max 26

Sebta min 16 max 25

Mellilia min 21 max 24

Tanger min 21 max 29

Kénitra min 13 max 26

Rabat min 14 max 25

Casablanca min 17 max 26

El Jadida min 17 max 26

Settat min 14 max 29

Safi min 14 max 26

Khouribga min 14 max 29

Béni Mellal min 16 max 28

Marrakech min 15 max 31

Meknès min 15 max 29

Fès min 15 max 28

Ifrane min 10 max 21

Taounate min 19 max 31

Errachidia min 17 max 31

Ouarzazate min 15 max 32

Agadir min 18 max 26

Essaouira min 14 max 21

Laâyoune min 14 max 28

Es-Semara min 15 max 30

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 20 max 38

Lagouira min 20 max 30

Midelt min 13 max 25.

