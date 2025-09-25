Météo. Température en baisse sur le Nord du Royaume et des orages prévus sur l’Oriental et l’Atlas ce jeudi 25 septembre, avec une chaleur persistante sur les provinces du Sud

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Formations brumeuses par endroit sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes nord et centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Ondées avec risque d’orage sur le Rif, l’Est du Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur les provinces sahariennes, de 06/15 °C sur l’Atlas et le Rif et de 15/20 °C ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la partie Nord du Royaume et en légère hausse sur le Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Rabat et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 septembre 2025:

– Oujda min 17 max 25

– Bouarfa min 13 max 30

– Al Hoceima min 16 max 26

– Tétouan min 17 max 26

– Sebta min 16 max 25

– Mellilia min 21 max 24

– Tanger min 21 max 29

– Kénitra min 13 max 26

– Rabat min 14 max 25

– Casablanca min 17 max 26

– El Jadida min 17 max 26

– Settat min 14 max 29

– Safi min 14 max 26

– Khouribga min 14 max 29

– Béni Mellal min 16 max 28

– Marrakech min 15 max 31

– Meknès min 15 max 29

– Fès min 15 max 28

– Ifrane min 10 max 21

– Taounate min 19 max 31

– Errachidia min 17 max 31

– Ouarzazate min 15 max 32

– Agadir min 18 max 26

– Essaouira min 14 max 21

– Laâyoune min 14 max 28

– Es-Semara min 15 max 30

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 20 max 38

– Lagouira min 20 max 30

– Midelt min 13 max 25.