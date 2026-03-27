Météo. Température en baisse et pluies sur le nord du pays ce vendredi 27 mars, avec de la neige sur l’Atlas

Temps favorable à des pluies et averses sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est, les plaines atlantiques centre et le Centre du pays.
– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas.
– Ciel passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur l’intérieur du Chaouia, Abda et le Souss.
– Formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre la matinée et la nuit.
– Nuages bas assez denses avec bruines sur l’Est de la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
– Température minimale de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 08/12°C sur le Saiss et le Gharb et de 13/16°C partout ailleurs.
– Température en baisse sur la majeure partie nord du pays et en hausse ou stationnaire ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 mars 2026:
– Oujda min 06 max 17
– Bouarfa min 08 max 12
– Al Hoceima min 08 max 15
– Tétouan min 10 max 15
– Sebta min 14 max 16
– Melilia min 12 max 16
– Tanger min 13 max 18
– Kénitra min 11 max 23
– Rabat min 11 max 22
– Casablanca min 14 max 19
– El Jadida min 13 max 19
– Settat min 10 max 20
– Safi min 12 max 21
– Khouribga min 09 max 19
– Béni Mellal min 12 max 18
– Marrakech min 14 max 19
– Meknès min 10 max 19
– Fès min 11 max 20
– Ifrane min 04 max 14
– Taounate min 11 max 21
– Errachidia min 10 max 15
– Ouarzazate min 10 max 18
– Agadir min 16 max 20
– Essaouira min 12 max 18
– Laâyoune min 13 max 23
– Es-Semara min 15 max 27
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 12 max 29
– Lagouira min 16 max 23
– Midelt min 06 max 11.