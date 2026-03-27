Météo. Température en baisse et pluies sur le nord du pays ce vendredi 27 mars, avec de la neige sur l’Atlas

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps favorable à des pluies et averses sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est, les plaines atlantiques centre et le Centre du pays.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur l’intérieur du Chaouia, Abda et le Souss.

– Formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre la matinée et la nuit.

– Nuages bas assez denses avec bruines sur l’Est de la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 08/12°C sur le Saiss et le Gharb et de 13/16°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur la majeure partie nord du pays et en hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 mars 2026:

– Oujda min 06 max 17

– Bouarfa min 08 max 12

– Al Hoceima min 08 max 15

– Tétouan min 10 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Melilia min 12 max 16

– Tanger min 13 max 18

– Kénitra min 11 max 23

– Rabat min 11 max 22

– Casablanca min 14 max 19

– El Jadida min 13 max 19

– Settat min 10 max 20

– Safi min 12 max 21

– Khouribga min 09 max 19

– Béni Mellal min 12 max 18

– Marrakech min 14 max 19

– Meknès min 10 max 19

– Fès min 11 max 20

– Ifrane min 04 max 14

– Taounate min 11 max 21

– Errachidia min 10 max 15

– Ouarzazate min 10 max 18

– Agadir min 16 max 20

– Essaouira min 12 max 18

– Laâyoune min 13 max 23

– Es-Semara min 15 max 27

– Dakhla min 15 max 22

– Aousserd min 12 max 29

– Lagouira min 16 max 23

– Midelt min 06 max 11.