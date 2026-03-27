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Météo. Température en baisse et pluies sur le nord du pays ce vendredi 27 mars, avec de la neige sur l’Atlas

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 27 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/03/2026 à 05h58

Temps favorable à des pluies et averses sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est, les plaines atlantiques centre et le Centre du pays.

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Ciel passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur l’intérieur du Chaouia, Abda et le Souss.

– Formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre la matinée et la nuit.

– Nuages bas assez denses avec bruines sur l’Est de la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 08/12°C sur le Saiss et le Gharb et de 13/16°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur la majeure partie nord du pays et en hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, à 85% de sa capacité

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 mars 2026:

Oujda min 06 max 17

Bouarfa min 08 max 12

Al Hoceima min 08 max 15

Tétouan min 10 max 15

Sebta min 14 max 16

Melilia min 12 max 16

Tanger min 13 max 18

Kénitra min 11 max 23

Rabat min 11 max 22

Casablanca min 14 max 19

El Jadida min 13 max 19

Settat min 10 max 20

Safi min 12 max 21

Khouribga min 09 max 19

Béni Mellal min 12 max 18

Marrakech min 14 max 19

Meknès min 10 max 19

Fès min 11 max 20

Ifrane min 04 max 14

Taounate min 11 max 21

Errachidia min 10 max 15

Ouarzazate min 10 max 18

Agadir min 16 max 20

Essaouira min 12 max 18

Laâyoune min 13 max 23

Es-Semara min 15 max 27

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 12 max 29

Lagouira min 16 max 23

Midelt min 06 max 11.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/03/2026 à 05h58
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat#neige

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