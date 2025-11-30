Société

Météo. Température en baisse et pluies prévues sur le Royaume ce dimanche 30 novembre, avec des chutes de neige en altitude

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 30 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/11/2025 à 05h59

Pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines au nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, la rive méditerranéenne, les Haut et Moyen Atlas, leurs régions ouest et l’Oriental.

— Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas et localement sur le Rif et les hauts plateaux orientaux à des hauteurs dépassant 1700 m.— Quelques gouttes ou faibles pluies éparses sur le Souss.

— Baisse des températures avec temps assez froid à froid sur les régions nord, les reliefs, les hauts plateaux et l’Oriental.

— Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud et l’Atlas.

— Température minimale de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces Sud et le centre du pays et de 06/10°C partout ailleurs.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

