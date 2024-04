Météo. Pluies et orages locaux attendus sur la majeure partie du Royaume, en ce dimanche 21 avril

-Pluies avec orages locaux sur les régions du Moyen Atlas, le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental, le Gharb, les plateaux d’Oulmes et le Saiss.

-Gouttes de pluie possibles sur le reste des plaines Nord, les plateaux de Phosphates, les versants Sud-est et le Haut Atlas.

-Chasse-poussières locales sur les régions Est et sur le Sud.

-Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, la rive méditerranéenne, le Centre, le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Sud.

-Températures minimales de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, de 15/21°C sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces Sud et de 09/16°C partout ailleurs.

-Températures du jour en baisse sur l’Est du pays et les provinces Sud.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 avril 2024 :

- Oujda min 10 max 15

- Bouarfa min 11 max 24

- Al Hoceima min 12 max 15

- Tétouan min 12 max 16

- Sebta min 12 max 17

- Mellilia min 12 max 15

- Tanger min 13 max 18

- Kénitra min 13 max 23

- Rabat min 14 max 23

- Casablanca min 14 max 22

- El Jadida min 16 max 23

- Settat min 13 max 25

- Safi min 14 max 23

- Khouribga min 11 max 24

- Béni Mellal min 12 max 22

- Marrakech min 14 max 26

- Meknès min 12 max 17

- Fès min 12 max 18

- Ifrane min 04 max 10

- Taounate min 13 max 19

- Errachidia min 14 max 21

- Ouarzazate min 11 max 26

- Agadir min 16 max 24

- Essaouira min 13 max 23

- Laâyoune min 17 max 28

- Es-Semara min 17 max 28

- Dakhla min 18 max 26

- Aousserd min 21 max 33

- Lagouira min 20 max 31

- Midelt min 06 max 11.