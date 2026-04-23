Météo. Orages sur l’Atlas et vent fort au Sud-Est ce jeudi 23 avril, avec des températures stables dans l’ensemble

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre et les côtes sud, avec brume locale durant la matinée.
- Nuages instables avec averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.
- Ondées éparses sur le Rif, le Saiss, la Méditerranée, le Sud-Est et les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Souss.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, de 17/22°C sur le sud de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud, de 14/17°C près des côtes atlantiques et localement sur les plaines à l’ouest de l’Atlas et de 9/14°C partout ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l’Oriental et l’est des provinces du Sud et légère baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 avril 2026:
– Oujda min 13 max 26
– Bouarfa min 18 max 30
– Al Hoceima min 13 max 18
– Tétouan min 11 max 20
– Sebta min 15 max 19
– Mellilia min 15 max 18
– Tanger min 15 max 24
– Kénitra min 16 max 22
– Rabat min 16 max 21
– Casablanca min 16 max 19
– El Jadida min 16 max 20
– Settat min 13 max 23
– Safi min 16 max 23
– Khouribga min 11 max 25
– Béni Mellal min 14 max 26
– Marrakech min 16 max 29
– Meknès min 13 max 23
– Fès min 14 max 25
– Ifrane min 11 max 21
– Taounate min 15 max 24
– Errachidia min 18 max 32
– Ouarzazate min 14 max 31
– Agadir min 15 max 23
– Essaouira min 16 max 21
– Laâyoune min 14 max 25
– Es-Semara min 16 max 34
– Dakhla min 16 max 23
– Aousserd min 15 max 33
– Lagouira min 17 max 23
– Midelt min 12 max 28