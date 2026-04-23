Société

Météo. Orages sur l’Atlas et vent fort au Sud-Est ce jeudi 23 avril, avec des températures stables dans l’ensemble

Cascades près de Sefrou (Fès-Meknès). Au pied du Moyen Atlas, à plus de 800 m d'altitude, la ville, aujourd'hui important centre agricole, fut décrite par El-Bekri, géographe arabe du XIe siècle, comme une plaque tournante du commerce entre le Nord et le Tafilalet. 

Cascades près de Sefrou (Fès-Meknès). Au pied du Moyen Atlas, à plus de 800 m d'altitude, la ville, aujourd'hui important centre agricole, fut décrite par El-Bekri, géographe arabe du XIe siècle, comme une plaque tournante du commerce entre le Nord et le Tafilalet.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 23 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/04/2026 à 06h00

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre et les côtes sud, avec brume locale durant la matinée.

- Nuages instables avec averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

- Ondées éparses sur le Rif, le Saiss, la Méditerranée, le Sud-Est et les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Souss.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, de 17/22°C sur le sud de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud, de 14/17°C près des côtes atlantiques et localement sur les plaines à l’ouest de l’Atlas et de 9/14°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l’Oriental et l’est des provinces du Sud et légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 avril 2026:

Oujda min 13 max 26

Bouarfa min 18 max 30

Al Hoceima min 13 max 18

Tétouan min 11 max 20

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 15 max 18

Tanger min 15 max 24

Kénitra min 16 max 22

Rabat min 16 max 21

Casablanca min 16 max 19

El Jadida min 16 max 20

Settat min 13 max 23

Safi min 16 max 23

Khouribga min 11 max 25

Béni Mellal min 14 max 26

Marrakech min 16 max 29

Meknès min 13 max 23

Fès min 14 max 25

Ifrane min 11 max 21

Taounate min 15 max 24

Errachidia min 18 max 32

Ouarzazate min 14 max 31

Agadir min 15 max 23

Essaouira min 16 max 21

Laâyoune min 14 max 25

Es-Semara min 16 max 34

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 15 max 33

Lagouira min 17 max 23

Midelt min 12 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/04/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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