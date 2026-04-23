Météo. Orages sur l’Atlas et vent fort au Sud-Est ce jeudi 23 avril, avec des températures stables dans l’ensemble

Cascades près de Sefrou (Fès-Meknès). Au pied du Moyen Atlas, à plus de 800 m d'altitude, la ville, aujourd'hui important centre agricole, fut décrite par El-Bekri, géographe arabe du XIe siècle, comme une plaque tournante du commerce entre le Nord et le Tafilalet. . DR

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre et les côtes sud, avec brume locale durant la matinée.

- Nuages instables avec averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

- Ondées éparses sur le Rif, le Saiss, la Méditerranée, le Sud-Est et les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Souss.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, de 17/22°C sur le sud de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud, de 14/17°C près des côtes atlantiques et localement sur les plaines à l’ouest de l’Atlas et de 9/14°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l’Oriental et l’est des provinces du Sud et légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 avril 2026:

– Oujda min 13 max 26

– Bouarfa min 18 max 30

– Al Hoceima min 13 max 18

– Tétouan min 11 max 20

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 15 max 18

– Tanger min 15 max 24

– Kénitra min 16 max 22

– Rabat min 16 max 21

– Casablanca min 16 max 19

– El Jadida min 16 max 20

– Settat min 13 max 23

– Safi min 16 max 23

– Khouribga min 11 max 25

– Béni Mellal min 14 max 26

– Marrakech min 16 max 29

– Meknès min 13 max 23

– Fès min 14 max 25

– Ifrane min 11 max 21

– Taounate min 15 max 24

– Errachidia min 18 max 32

– Ouarzazate min 14 max 31

– Agadir min 15 max 23

– Essaouira min 16 max 21

– Laâyoune min 14 max 25

– Es-Semara min 16 max 34

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 15 max 33

– Lagouira min 17 max 23

– Midelt min 12 max 28