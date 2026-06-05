Météo. Mercure en légère hausse ou stable sur le Royaume ce vendredi 5 mai, avec des rafales de vent sur les côtes, l’Oriental et les plaines du centre

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays, le Saïss, la vallée de la Moulouya, l’Oriental et, par endroits, les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques, la rive méditerranéenne et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes et les plaines centre, le Sud et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/25°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le Tangérois, le Saïss, le Moyen Atlas et l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée entre Tanger et Assilah, et agitée à forte ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 5 juin 2026:

– Oujda min 18 max 34

– Bouarfa min 22 max 37

– Al Hoceima min 18 max 26

– Tétouan min 18 max 30

– Sebta min 19 max 22

– Mellilia min 19 max 23

– Tanger min 16 max 26

– Kénitra min 16 max 26

– Rabat min 16 max 24

– Casablanca min 17 max 24

– El Jadida min 19 max 23

– Settat min 15 max 29

– Safi min 17 max 27

– Khouribga min 13 max 31

– Béni Mellal min 19 max 37

– Marrakech min 17 max 36

– Meknès min 12 max 32

– Fès min 16 max 34

– Ifrane min 09 max 28

– Taounate min 16 max 35

– Errachidia min 23 max 38

– Ouarzazate min 19 max 37

– Agadir min 19 max 26

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 19 max 27

– Es-Semara min 19 max 28

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 20 max 39

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 17 max 33.