Société

Météo. Mercure en légère hausse ou stable sur le Royaume ce vendredi 5 mai, avec des rafales de vent sur les côtes, l’Oriental et les plaines du centre

Une vue de Oualidia, sur la côté atlantique marocaine.

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 5 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/06/2026 à 05h57

Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays, le Saïss, la vallée de la Moulouya, l’Oriental et, par endroits, les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques, la rive méditerranéenne et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes et les plaines centre, le Sud et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/25°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le Tangérois, le Saïss, le Moyen Atlas et l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée entre Tanger et Assilah, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Tamri: le barrage géant qui sort de terre avec deux ans d’avance

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 5 juin 2026:

Oujda min 18 max 34

Bouarfa min 22 max 37

Al Hoceima min 18 max 26

Tétouan min 18 max 30

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 19 max 23

Tanger min 16 max 26

Kénitra min 16 max 26

Rabat min 16 max 24

Casablanca min 17 max 24

El Jadida min 19 max 23

Settat min 15 max 29

Safi min 17 max 27

Khouribga min 13 max 31

Béni Mellal min 19 max 37

Marrakech min 17 max 36

Meknès min 12 max 32

Fès min 16 max 34

Ifrane min 09 max 28

Taounate min 16 max 35

Errachidia min 23 max 38

Ouarzazate min 19 max 37

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 19 max 27

Es-Semara min 19 max 28

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 20 max 39

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 17 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/06/2026 à 05h57
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

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