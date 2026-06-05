Météo. Mercure en légère hausse ou stable sur le Royaume ce vendredi 5 mai, avec des rafales de vent sur les côtes, l’Oriental et les plaines du centre

Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays, le Saïss, la vallée de la Moulouya, l’Oriental et, par endroits, les plaines à l’ouest de l’Atlas.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques, la rive méditerranéenne et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes et les plaines centre, le Sud et l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 20/25°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.
– Température diurne en légère hausse sur le Tangérois, le Saïss, le Moyen Atlas et l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée entre Tanger et Assilah, et agitée à forte ailleurs.
Lire aussi : Tamri: le barrage géant qui sort de terre avec deux ans d’avance
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 5 juin 2026:
– Oujda min 18 max 34
– Bouarfa min 22 max 37
– Al Hoceima min 18 max 26
– Tétouan min 18 max 30
– Sebta min 19 max 22
– Mellilia min 19 max 23
– Tanger min 16 max 26
– Kénitra min 16 max 26
– Rabat min 16 max 24
– Casablanca min 17 max 24
– El Jadida min 19 max 23
– Settat min 15 max 29
– Safi min 17 max 27
– Khouribga min 13 max 31
– Béni Mellal min 19 max 37
– Marrakech min 17 max 36
– Meknès min 12 max 32
– Fès min 16 max 34
– Ifrane min 09 max 28
– Taounate min 16 max 35
– Errachidia min 23 max 38
– Ouarzazate min 19 max 37
– Agadir min 19 max 26
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 19 max 27
– Es-Semara min 19 max 28
– Dakhla min 18 max 24
– Aousserd min 20 max 39
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 17 max 33.