Météo: les causes et les conséquences des tempêtes de poussière au Maroc expliquées par un expert

Une tempête de sable et de rafales de vent s'est abattue sur la ville d'Oujda le vendredi 19 janvier 2024.

Mostafa Benramel, expert environnemental et président de l’Association minarets écologiques pour le développement et le climat, considère que «la poussière rouge-violet tendant vers le jaune est normale dans les zones désertiques et les régions orientales du Royaume en raison des vents forts du désert qui transportent du sable, surtout du sable fin».

Et de préciser: «Je fais référence ici aux particules de taille inférieure à 0,5 mm, qui sont à l’origine de l’apparition de cette couleur rouge-violet tendant vers le jaune. Cette poussière est causée par des vents forts venant du sud et du sud-est. Cela a des effets directs sur l’environnement urbain, affectant les voitures et les façades des constructions».

Plus grave, cette poussière affecte également la santé humaine, «car elle cause des problèmes, en particulier aux personnes qui souffrent d’asthme, de diverses maladies respiratoires et de bronchite. Elle peut également conduire à l’exacerbation de maladies pulmonaires préexistantes, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique, et cela touche également les enfants», explique notre interlocuteur.

Concernant la relation de ce phénomène avec le climat, il indique que les grains de poussière bloquent les rayons du soleil, ce qui entraîne des températures plus élevées. La lumière solaire réfléchie qui s’élève du sol reste piégée sous la poussière, emprisonnant la chaleur qui se trouve au sol. Par conséquent, les zones qui sont touchées par cette poussière sont caractérisées par des températures plus élevées.

Les causes du phénomène

L’expert relève que ce phénomène s’accroît en raison des déracinements et des incendies qui ont lieu dans les palmeraies ou de la détérioration du couvert végétal du désert à cause du surpâturage.

Notre interlocuteur explique que la couleur rouge de la poussière est causée par les tempêtes de sable du désert et est une combinaison de facteurs, notamment les minéraux du sol dans les zones désertiques, car elle est constituée de divers minéraux, tels que des «oxydes» de fer, de calcium et de magnésium qui, une fois décomposés en fines particules, donnent une couleur rouge au sable et à la poussière.

L’expert environnemental évoque également l’argile que le sol du désert contient en grande quantité, qui consiste en de fines particules de roches et de minéraux, et qui contribue à suspendre les particules de poussière dans l’air, les rendant plus rouges.

Mostafa évoque également les matières organiques que peuvent contenir les tempêtes de sable, comme le pollen et les petits morceaux de plantes, qui donnent à la poussière une couleur brune ou jaune, augmentant potentiellement sa couleur rouge.

Il a, par ailleurs, confirmé que «plus la poussière dans l’air est élevée, plus elle devient rouge». En effet, la lumière bleue est plus diffusée que la lumière rouge, ce qui fait de la lumière rouge la couleur dominante de la poussière vue à longue distance.

La poussière rouge saharienne est liée aux changements climatiques, car ces derniers entraînent une augmentation de la sécheresse dans de nombreuses zones désertiques du monde, note l’expert. La sécheresse décompose le sol et le transforme en fine poussière, ce qui permet au vent de le transporter et de le disperser plus facilement.

Lien avec le changement climatique

L’expert environnemental conclut: «Il existe une relation complexe entre la poussière rouge du désert et le changement climatique. Les changements climatiques entraînent une augmentation de la quantité de poussière rouge dans l’atmosphère et, à leur tour, la poussière rouge exacerbe les changements climatiques». Comprendre cette relation reste nécessaire pour développer des stratégies visant à atténuer les effets du changement climatique et à limiter la propagation de la poussière rouge, note-t-il.