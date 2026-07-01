Météo. Hausse des températures sur les plaines atlantiques, vent et orages sur l’Atlas et le Sud ce mercredi 1er juillet

- Temps chaud sur le Sud-est, le Souss, les plaines atlantiques nord, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.
- Rafales de vent modérées sur le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, le Sud-est et les provinces du Sud avec chasse-sables, par endroits.
- Nuages bas avec formations brumeuses locales ou bruines sur les côtes et les plaines Atlantiques et la rive méditerranéenne.
- Nuages instables sur le Haut Atlas, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes avec ondées et orages.
- Températures minimales de l’ordre de 16/20°C sur l’Atlas, le Rif et la vallée de Moulouya, de 25/30°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/25°C ailleurs.
- Température maximale en hausse sur les plaines nord et centres et en légère baisse sur les provinces du Sud, l’Oriental et le Sud-est.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et au Sud, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Boujdour et Tarfaya.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er juillet 2026:
– Oujda min 21 max 32
– Bouarfa min 20 max 36
– Al Hoceima min 21 max 27
– Tétouan min 22 max 28
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 21 max 26
– Tanger min 23 max 33
– Kénitra min 18 max 41
– Rabat min 20 max 35
– Casablanca min 20 max 29
– El Jadida min 21 max 29
– Settat min 20 max 42
– Safi min 19 max 38
– Khouribga min 24 max 41
– Béni Mellal min 23 max 41
– Marrakech min 23 max 43
– Meknès min 22 max 41
– Fès min 23 max 40
– Ifrane min 17 max 33
– Taounate min 25 max 40
– Errachidia min 24 max 38
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 20 max 34
– Es-Semara min 24 max 44
– Dakhla min 20 max 27
– Aousserd min 24 max 45
– Lagouira min 18 max 21
– Midelt min 17 max 32