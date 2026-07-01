Météo. Hausse des températures sur les plaines atlantiques, vent et orages sur l’Atlas et le Sud ce mercredi 1er juillet

- Temps chaud sur le Sud-est, le Souss, les plaines atlantiques nord, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, le Sud-est et les provinces du Sud avec chasse-sables, par endroits.

- Nuages bas avec formations brumeuses locales ou bruines sur les côtes et les plaines Atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Nuages instables sur le Haut Atlas, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes avec ondées et orages.

- Températures minimales de l’ordre de 16/20°C sur l’Atlas, le Rif et la vallée de Moulouya, de 25/30°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/25°C ailleurs.

- Température maximale en hausse sur les plaines nord et centres et en légère baisse sur les provinces du Sud, l’Oriental et le Sud-est.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et au Sud, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Boujdour et Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er juillet 2026:

– Oujda min 21 max 32

– Bouarfa min 20 max 36

– Al Hoceima min 21 max 27

– Tétouan min 22 max 28

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 23 max 33

– Kénitra min 18 max 41

– Rabat min 20 max 35

– Casablanca min 20 max 29

– El Jadida min 21 max 29

– Settat min 20 max 42

– Safi min 19 max 38

– Khouribga min 24 max 41

– Béni Mellal min 23 max 41

– Marrakech min 23 max 43

– Meknès min 22 max 41

– Fès min 23 max 40

– Ifrane min 17 max 33

– Taounate min 25 max 40

– Errachidia min 24 max 38

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 20 max 34

– Es-Semara min 24 max 44

– Dakhla min 20 max 27

– Aousserd min 24 max 45

– Lagouira min 18 max 21

– Midelt min 17 max 32