Société

Météo. Hausse des températures sur les plaines atlantiques, vent et orages sur l’Atlas et le Sud ce mercredi 1er juillet

Le lac de Sidi Boughaba.

Le lac de Sidi Boughaba. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 1er juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/07/2026 à 06h04

- Temps chaud sur le Sud-est, le Souss, les plaines atlantiques nord, les provinces sahariennes et les régions à l’Ouest de l’Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, le Sud-est et les provinces du Sud avec chasse-sables, par endroits.

- Nuages bas avec formations brumeuses locales ou bruines sur les côtes et les plaines Atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Nuages instables sur le Haut Atlas, le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes avec ondées et orages.

- Températures minimales de l’ordre de 16/20°C sur l’Atlas, le Rif et la vallée de Moulouya, de 25/30°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/25°C ailleurs.

- Température maximale en hausse sur les plaines nord et centres et en légère baisse sur les provinces du Sud, l’Oriental et le Sud-est.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et au Sud, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Boujdour et Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 1er juillet 2026:

Oujda min 21 max 32

Bouarfa min 20 max 36

Al Hoceima min 21 max 27

Tétouan min 22 max 28

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 23 max 33

Kénitra min 18 max 41

Rabat min 20 max 35

Casablanca min 20 max 29

El Jadida min 21 max 29

Settat min 20 max 42

Safi min 19 max 38

Khouribga min 24 max 41

Béni Mellal min 23 max 41

Marrakech min 23 max 43

Meknès min 22 max 41

Fès min 23 max 40

Ifrane min 17 max 33

Taounate min 25 max 40

Errachidia min 24 max 38

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 20 max 34

Es-Semara min 24 max 44

Dakhla min 20 max 27

Aousserd min 24 max 45

Lagouira min 18 max 21

Midelt min 17 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/07/2026 à 06h04
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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