Météo. Hausse des températures sur la majeure partie du Maroc ce samedi 12 septembre, avec des orages attendus sur l’Atlas et le Sud-Est

Les remparts de la ville d'Asilah.

- Temps chaud sur le Gharb, Loukkos, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Saiss, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Ondées et orages par endroits sur le Haut et le Moyen Atlas et le Sud-est.

- Nuages bas avec ondées sur la Méditerranée.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruine locale sur les côtes atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et assez fortes sur les Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Sud-est, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, de 20/26°C sur El Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna et Oulmès et de 18/20°C ailleurs.

- Température en hausse sur la majorité du royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerrané, sur le Détroit ainsi que sur le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 12 septembre 2026:

– Oujda min 18 max 34

– Bouarfa min 18 max 32

– Al Hoceïma min 20 max 27

– Tétouan min 21 max 27

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 23 max 27

– Tanger min 23 max 30

– Kénitra min 22 max 43

– Rabat min 21 max 36

– Casablanca min 22 max 29

– El Jadida min 20 max 29

– Settat min 22 max 42

– Safi min 17 max 38

– Khouribga min 22 max 38

– Béni Mellal min 26 max 40

– Marrakech min 23 max 43

– Meknès min 22 max 40

– Fès min 23 max 39

– Ifrane min 17 max 30

– Taounate min 26 max 39

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 20 max 38

– Essaouira min 20 max 30

– Laâyoune min 22 max 31

– Es-Semara min 21 max 40

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 18 max 37

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 14 max 31.