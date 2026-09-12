Société

Météo. Hausse des températures sur la majeure partie du Maroc ce samedi 12 septembre, avec des orages attendus sur l’Atlas et le Sud-Est

Les remparts de la ville d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 12 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/09/2026 à 05h56

- Temps chaud sur le Gharb, Loukkos, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Saiss, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Ondées et orages par endroits sur le Haut et le Moyen Atlas et le Sud-est.

- Nuages bas avec ondées sur la Méditerranée.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruine locale sur les côtes atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et assez fortes sur les Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Sud-est, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, de 20/26°C sur El Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna et Oulmès et de 18/20°C ailleurs.

- Température en hausse sur la majorité du royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerrané, sur le Détroit ainsi que sur le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 12 septembre 2026:

Oujda min 18 max 34

Bouarfa min 18 max 32

Al Hoceïma min 20 max 27

Tétouan min 21 max 27

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 23 max 27

Tanger min 23 max 30

Kénitra min 22 max 43

Rabat min 21 max 36

Casablanca min 22 max 29

El Jadida min 20 max 29

Settat min 22 max 42

Safi min 17 max 38

Khouribga min 22 max 38

Béni Mellal min 26 max 40

Marrakech min 23 max 43

Meknès min 22 max 40

Fès min 23 max 39

Ifrane min 17 max 30

Taounate min 26 max 39

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 20 max 38

Essaouira min 20 max 30

Laâyoune min 22 max 31

Es-Semara min 21 max 40

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 18 max 37

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 14 max 31.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/09/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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