Météo. Hausse des températures sur la majeure partie du Maroc ce samedi 12 septembre, avec des orages attendus sur l’Atlas et le Sud-Est

- Temps chaud sur le Gharb, Loukkos, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Saiss, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Ondées et orages par endroits sur le Haut et le Moyen Atlas et le Sud-est.
- Nuages bas avec ondées sur la Méditerranée.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruine locale sur les côtes atlantiques.
- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et assez fortes sur les Sud-est.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Sud-est, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, de 20/26°C sur El Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna et Oulmès et de 18/20°C ailleurs.
- Température en hausse sur la majorité du royaume.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerrané, sur le Détroit ainsi que sur le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 12 septembre 2026:
– Oujda min 18 max 34
– Bouarfa min 18 max 32
– Al Hoceïma min 20 max 27
– Tétouan min 21 max 27
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 23 max 27
– Tanger min 23 max 30
– Kénitra min 22 max 43
– Rabat min 21 max 36
– Casablanca min 22 max 29
– El Jadida min 20 max 29
– Settat min 22 max 42
– Safi min 17 max 38
– Khouribga min 22 max 38
– Béni Mellal min 26 max 40
– Marrakech min 23 max 43
– Meknès min 22 max 40
– Fès min 23 max 39
– Ifrane min 17 max 30
– Taounate min 26 max 39
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 20 max 38
– Essaouira min 20 max 30
– Laâyoune min 22 max 31
– Es-Semara min 21 max 40
– Dakhla min 19 max 26
– Aousserd min 18 max 37
– Lagouira min 20 max 26
– Midelt min 14 max 31.