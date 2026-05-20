Météo. Hausse des températures et rafales de vent sur plusieurs régions mercredi 20 mai

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centres et le nord-ouest des provinces du Sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre, l’Anti-Atlas, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 9/14°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle en Méditerranée, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, et belle à peu agitée au Détroit et ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 mai 2026:

– Oujda min 16 max 35

– Bouarfa min 15 max 29

– Al Hoceima min 13 max 23

– Tétouan min 12 max 24

– Sebta min 15 max 21

– Mellilia min 16 max 22

– Tanger min 15 max 30

– Kénitra min 12 max 35

– Casablanca min 14 max 28

– El Jadida min 16 max 25

– Settat min 14 max 40

– Safi min 14 max 38

– Khouribga min 17 max 36

– Béni Mellal min 20 max 37

– Marrakech min 18 max 40

– Meknès min 16 max 37

– Fès min 18 max 37

– Ifrane min 12 max 26

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 18 max 32

– Ouarzazate min 15 max 32

– Agadir min 16 max 27

– Essaouira min 18 max 32

– Laâyoune min 16 max 30

– Es-Semara min 15 max 35

– Dakhla min 13 max 24

– Aousserd min 17 max 39

– Lagouira min 16 max 25

– Midelt min 13 max 28