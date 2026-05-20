Société

Météo. Hausse des températures et rafales de vent sur plusieurs régions mercredi 20 mai

Les températures de la matinée seront fraîches sur les reliefs et les hauts plateaux.

Relief marocain. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 20 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/05/2026 à 06h04

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centres et le nord-ouest des provinces du Sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre, l’Anti-Atlas, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 9/14°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle en Méditerranée, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, et belle à peu agitée au Détroit et ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 mai 2026:

Oujda min 16 max 35

Bouarfa min 15 max 29

Al Hoceima min 13 max 23

Tétouan min 12 max 24

Sebta min 15 max 21

Mellilia min 16 max 22

Tanger min 15 max 30

Kénitra min 12 max 35

Casablanca min 14 max 28

El Jadida min 16 max 25

Settat min 14 max 40

Safi min 14 max 38

Khouribga min 17 max 36

Béni Mellal min 20 max 37

Marrakech min 18 max 40

Meknès min 16 max 37

Fès min 18 max 37

Ifrane min 12 max 26

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 18 max 32

Ouarzazate min 15 max 32

Agadir min 16 max 27

Essaouira min 18 max 32

Laâyoune min 16 max 30

Es-Semara min 15 max 35

Dakhla min 13 max 24

Aousserd min 17 max 39

Lagouira min 16 max 25

Midelt min 13 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/05/2026 à 06h04
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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