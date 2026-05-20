Météo. Hausse des températures et rafales de vent sur plusieurs régions mercredi 20 mai

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.
- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centres et le nord-ouest des provinces du Sud.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre, l’Anti-Atlas, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.
- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 9/14°C partout ailleurs.
- Température maximale en hausse.
- Mer belle en Méditerranée, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, et belle à peu agitée au Détroit et ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 mai 2026:
– Oujda min 16 max 35
– Bouarfa min 15 max 29
– Al Hoceima min 13 max 23
– Tétouan min 12 max 24
– Sebta min 15 max 21
– Mellilia min 16 max 22
– Tanger min 15 max 30
– Kénitra min 12 max 35
– Casablanca min 14 max 28
– El Jadida min 16 max 25
– Settat min 14 max 40
– Safi min 14 max 38
– Khouribga min 17 max 36
– Béni Mellal min 20 max 37
– Marrakech min 18 max 40
– Meknès min 16 max 37
– Fès min 18 max 37
– Ifrane min 12 max 26
– Taounate min 20 max 36
– Errachidia min 18 max 32
– Ouarzazate min 15 max 32
– Agadir min 16 max 27
– Essaouira min 18 max 32
– Laâyoune min 16 max 30
– Es-Semara min 15 max 35
– Dakhla min 13 max 24
– Aousserd min 17 max 39
– Lagouira min 16 max 25
– Midelt min 13 max 28