Société

Météo. Hausse des températures ce lundi 13 avril, avec une mer forte et des rafales de vent sur les côtes

Les gorges de la vallée de Todgha.

Les gorges de la vallée de Todgha. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 13 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/04/2026 à 05h55

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux.

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif, le Saiss, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental avec ondées ou gouttes éparses.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, le Moyen Atlas, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de -4/3°c sur l’atlas, de 3/8°c sur l’oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et le Rif et de 8/15°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et agitée à forte le long du littoral localement forte à très forte entre Mehdiya et Tarfaya.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 avril 2026:

Oujda min 8 max 13

Bouarfa min 3 max 12

Al Hoceima min 12 max 16

Tétouan min 10 max 16

Sebta min 12 max 16

Mellilia min 14 max 17

Tanger min 12 max 17

Kénitra min 12 max 18

Rabat min 11 max 16

Casablanca min 13 max 16

El Jadida min 13 max 18

Settat min 7 max 17

Safi min 7 max 20

Khouribga min 4 max 15

Béni Mellal min 3 max 16

Marrakech min 7 max 19

Meknès min 7 max 16

Fès min 8 max 17

Ifrane min -1 max 7

Taounate min 9 max 16

Errachidia min 9 max 25

Ouarzazate min 8 max 25

Agadir min 11 max 25

Essaouira min 11 max 20

Laâyoune min 14 max 24

Es-Semara min 14 max 25

Dakhla min 14 max 23

Aousserd min 11 max 30

Lagouira min 15 max 26

Midelt min 3 max 14

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/04/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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