Météo. Hausse des températures ce lundi 13 avril, avec une mer forte et des rafales de vent sur les côtes

Les gorges de la vallée de Todgha. . DR

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les hauts plateaux.

- Temps passagèrement nuageux sur le Rif, le Saiss, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental avec ondées ou gouttes éparses.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, le Moyen Atlas, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de -4/3°c sur l’atlas, de 3/8°c sur l’oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et le Rif et de 8/15°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et agitée à forte le long du littoral localement forte à très forte entre Mehdiya et Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 avril 2026:

– Oujda min 8 max 13

– Bouarfa min 3 max 12

– Al Hoceima min 12 max 16

– Tétouan min 10 max 16

– Sebta min 12 max 16

– Mellilia min 14 max 17

– Tanger min 12 max 17

– Kénitra min 12 max 18

– Rabat min 11 max 16

– Casablanca min 13 max 16

– El Jadida min 13 max 18

– Settat min 7 max 17

– Safi min 7 max 20

– Khouribga min 4 max 15

– Béni Mellal min 3 max 16

– Marrakech min 7 max 19

– Meknès min 7 max 16

– Fès min 8 max 17

– Ifrane min -1 max 7

– Taounate min 9 max 16

– Errachidia min 9 max 25

– Ouarzazate min 8 max 25

– Agadir min 11 max 25

– Essaouira min 11 max 20

– Laâyoune min 14 max 24

– Es-Semara min 14 max 25

– Dakhla min 14 max 23

– Aousserd min 11 max 30

– Lagouira min 15 max 26

– Midelt min 3 max 14